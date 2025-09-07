Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Больше нет". В ВСУ раскрыли, что произошло в ДНР - 07.09.2025
Спецоперация на Украине
"Больше нет". В ВСУ раскрыли, что произошло в ДНР
"Больше нет". В ВСУ раскрыли, что произошло в ДНР
Украинская армия испытывает большие проблемы с личным составом в ДНР, заявил в комментарии Le Figaro офицер штурмовой бригады ВСУ в Донбассе."Пехоты больше нет. | 07.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Украинская армия испытывает большие проблемы с личным составом в ДНР, заявил в комментарии Le Figaro офицер штурмовой бригады ВСУ в Донбассе."Пехоты больше нет. Теперь это не линия обороны, а просто позиции с двумя или тремя солдатами, которые могут находиться в 100, 200 метрах друг от друга", — сказал он.Военный отметил, что все чаще украинские солдаты остаются на месте месяцами, без эвакуации, даже если ранены. Кроме того, никто не рвется их заменить, добавил он.Накануне старший оператор БПЛА с позывным "Тангаж" рассказал, что маршрут снабжения украинских боевиков в районе Иванополья под Константиновкой в ДНР за один день превратился в "преисподнюю" после точных ударов артиллерии и FPV-дронов "Южной" группировки войск.
2025
ПРАЙМ
Новости
09:06 07.09.2025
 
"Больше нет". В ВСУ раскрыли, что произошло в ДНР

Офицер ВСУ заявил о серьезных проблемах с личным составом в ДНР

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Украинская армия испытывает большие проблемы с личным составом в ДНР, заявил в комментарии Le Figaro офицер штурмовой бригады ВСУ в Донбассе.

"Пехоты больше нет. Теперь это не линия обороны, а просто позиции с двумя или тремя солдатами, которые могут находиться в 100, 200 метрах друг от друга", — сказал он.
Военный отметил, что все чаще украинские солдаты остаются на месте месяцами, без эвакуации, даже если ранены.

Кроме того, никто не рвется их заменить, добавил он.

Накануне старший оператор БПЛА с позывным "Тангаж" рассказал, что маршрут снабжения украинских боевиков в районе Иванополья под Константиновкой в ДНР за один день превратился в "преисподнюю" после точных ударов артиллерии и FPV-дронов "Южной" группировки войск.
