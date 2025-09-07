https://1prime.ru/20250907/donbass-861904171.html

"Больше нет". В ВСУ раскрыли, что произошло в ДНР

"Больше нет". В ВСУ раскрыли, что произошло в ДНР - 07.09.2025, ПРАЙМ

"Больше нет". В ВСУ раскрыли, что произошло в ДНР

Украинская армия испытывает большие проблемы с личным составом в ДНР, заявил в комментарии Le Figaro офицер штурмовой бригады ВСУ в Донбассе."Пехоты больше нет. | 07.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Украинская армия испытывает большие проблемы с личным составом в ДНР, заявил в комментарии Le Figaro офицер штурмовой бригады ВСУ в Донбассе."Пехоты больше нет. Теперь это не линия обороны, а просто позиции с двумя или тремя солдатами, которые могут находиться в 100, 200 метрах друг от друга", — сказал он.Военный отметил, что все чаще украинские солдаты остаются на месте месяцами, без эвакуации, даже если ранены. Кроме того, никто не рвется их заменить, добавил он.Накануне старший оператор БПЛА с позывным "Тангаж" рассказал, что маршрут снабжения украинских боевиков в районе Иванополья под Константиновкой в ДНР за один день превратился в "преисподнюю" после точных ударов артиллерии и FPV-дронов "Южной" группировки войск.

донбасс

