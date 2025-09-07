https://1prime.ru/20250907/neft-861917168.html

Россия в сентябре нарастит добычу нефти до 9,491 миллиона баррелей в сутки

2025-09-07T16:12+0300

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в сентябре до 9,491 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - до 10,02 миллиона баррелей в сутки, Казахстан - до 1,556 миллиона, а Ирак - до 4,237 миллиона, следует из материалов ОПЕК.Также из сообщения ОПЕК следует, что Алжир сможет нарастить добычу до 963 тысяч баррелей, Кувейт - до 2,559 миллиона баррелей, ОАЭ - до 3,387 миллиона, Оман - до 804 тысячи.Однако этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, согласно которому ежемесячно восемь стран ОПЕК+ должны добывать меньше.Восемь стран ОПЕК+ планировали до 18 августа представить обновленный график, но пока он не публиковался.По итогам прошедшей в воскресенье онлайн-встречи восьмерка ОПЕК+ приняла решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки.У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября. Таким образом, уже к концу текущего месяца ОПЕК+ завершит выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

