ОПЕК+ планирует в октябре увеличить добычу нефти, пишет Bloomberg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт и Оман - предварительно договорились увеличить добычу нефти в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября, передает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. В воскресенье запланирована онлайн-встреча ОПЕК+, где будут обсуждаться параметры добычи нефти восьми ключевых участников на октябрь. По данным источника РИА Новости, заседание начнется в 15.30 мск. "Ключевые члены альянса заявили, что ожидают одобрить увеличение добычи примерно на 137 000 баррелей в ходе видеоконференции в воскресенье, поскольку группа во главе с Саудовской Аравией и Россией начинает сокращать очередной объём ограничений поставок, только что завершив неожиданно ускоренный отказ от предыдущего транша (добровольных ограничений - ред.)", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что октябрьское увеличение положит начало выходу из сокращений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые были запланированы на конец 2026 года. Некоторые делегаты добавили, что обсуждения продолжаются. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре в очередной раз увеличивает разрешенный для себя уровень добычи, в этот раз почти на 550 тысяч баррелей в сутки. Это позволит участникам завершить к октябрю отказ от добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки раньше запланированного на год. Также у этих стран остаются дополнительные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки, пока они действуют до конца 2026 года.

