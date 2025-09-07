Страны ОПЕК+ анонсировали следующую встречу в начале октября

https://1prime.ru/20250907/opek-861916780.html
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 5 октября, говорится в коммюнике организации. "Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 5 октября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.По итогам прошедшей в воскресенье онлайн-встречи восьмерка ОПЕК+ приняла решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки.Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", ОПЕК+ договорился смотреть на ситуацию на рынке, и у него будет возможность, в последующем также ежемесячно встречаясь, принимать решения в ту или иную сторону, в зависимости от состояния рынка.Перед этой встречей, 1 октября, у ОПЕК+ также пройдет заседание мониторингового комитета, который оценивает ситуацию на рынке и может вынести предложения по параметрам сделки для всех участников сделки, а не только для восьми стран с добровольными ограничениями нефтедобычи.
