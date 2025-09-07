Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ОПЕК+ анонсировали следующую встречу в начале октября - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250907/opek-861916780.html
Страны ОПЕК+ анонсировали следующую встречу в начале октября
Страны ОПЕК+ анонсировали следующую встречу в начале октября - 07.09.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ анонсировали следующую встречу в начале октября
Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ,... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T16:03+0300
2025-09-07T17:08+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
оаэ
опек
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861916613_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_41bc0e87d30f4c386993351e8a0b3ee8.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 5 октября, говорится в коммюнике организации. &quot;Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 5 октября 2025 года&quot;, - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.По итогам прошедшей в воскресенье онлайн-встречи восьмерка ОПЕК+ приняла решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки.Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", ОПЕК+ договорился смотреть на ситуацию на рынке, и у него будет возможность, в последующем также ежемесячно встречаясь, принимать решения в ту или иную сторону, в зависимости от состояния рынка.Перед этой встречей, 1 октября, у ОПЕК+ также пройдет заседание мониторингового комитета, который оценивает ситуацию на рынке и может вынести предложения по параметрам сделки для всех участников сделки, а не только для восьми стран с добровольными ограничениями нефтедобычи.
https://1prime.ru/20250907/opek-861917757.html
саудовская аравия
ирак
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861916613_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4e8589072c010254c84b791ecadf32a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, саудовская аравия, ирак, оаэ, опек, бизнес
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОАЭ, ОПЕК, Бизнес
16:03 07.09.2025 (обновлено: 17:08 07.09.2025)
 
Страны ОПЕК+ анонсировали следующую встречу в начале октября

Страны ОПЕК+ запланировали провести следующую встречу 5 октября

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 5 октября, говорится в коммюнике организации.

"Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 5 октября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.

По итогам прошедшей в воскресенье онлайн-встречи восьмерка ОПЕК+ приняла решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки.
Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", ОПЕК+ договорился смотреть на ситуацию на рынке, и у него будет возможность, в последующем также ежемесячно встречаясь, принимать решения в ту или иную сторону, в зависимости от состояния рынка.
Перед этой встречей, 1 октября, у ОПЕК+ также пройдет заседание мониторингового комитета, который оценивает ситуацию на рынке и может вынести предложения по параметрам сделки для всех участников сделки, а не только для восьми стран с добровольными ограничениями нефтедобычи.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
ОПЕК+ объяснила решение о выходе из ограничений нефтедобычи
16:22
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОАЭОПЕКБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала