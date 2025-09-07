https://1prime.ru/20250907/opek-861916945.html
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи в октябре
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи в октябре
энергетика
опек
сделка опек+
нефть
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир, на встрече в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября, сообщил ОПЕК."Восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в октябре 2025 года," - говорится в сообщении.Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", принято решение об увеличении в октябре предельного уровня добычи на 1/12 от оставшихся добровольных ограничений.
