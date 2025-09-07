Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи в октябре - 07.09.2025, ПРАЙМ
Энергетика
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи в октябре
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи в октябре
энергетика
опек
сделка опек+
нефть
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир, на встрече в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября, сообщил ОПЕК."Восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в октябре 2025 года," - говорится в сообщении.Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", принято решение об увеличении в октябре предельного уровня добычи на 1/12 от оставшихся добровольных ограничений.
опек, сделка опек+, нефть
Энергетика, ОПЕК, Сделка ОПЕК+, Нефть
16:07 07.09.2025 (обновлено: 16:19 07.09.2025)
 
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи в октябре

Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир, на встрече в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября, сообщил ОПЕК.
"Восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в октябре 2025 года," - говорится в сообщении.
Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", принято решение об увеличении в октябре предельного уровня добычи на 1/12 от оставшихся добровольных ограничений.
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Страны ОПЕК+ анонсировали следующую встречу в начале октября
ЭнергетикаОПЕКСделка ОПЕК+Нефть
 
 
