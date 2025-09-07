https://1prime.ru/20250907/opek-861916945.html

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи в октябре

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи в октябре - 07.09.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи в октябре

Восемь стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир, на встрече в воскресенье приняли решение увеличить... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T16:07+0300

2025-09-07T16:07+0300

2025-09-07T16:19+0300

энергетика

опек

сделка опек+

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир, на встрече в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября, сообщил ОПЕК."Восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в октябре 2025 года," - говорится в сообщении.Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", принято решение об увеличении в октябре предельного уровня добычи на 1/12 от оставшихся добровольных ограничений.

https://1prime.ru/20250907/opek-861916780.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

опек, сделка опек+, нефть