ОПЕК+ объяснила решение о выходе из ограничений нефтедобычи
ОПЕК+ объяснила решение о выходе из ограничений нефтедобычи - 07.09.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ объяснила решение о выходе из ограничений нефтедобычи
Принятие решения восьми стран ОПЕК+ о начале выхода из добровольных ограничений нефтедобычи на 1,65 миллиона баррелей обусловлено стабильным мировым... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T16:22+0300
2025-09-07T16:22+0300
2025-09-07T16:22+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
оаэ
казахстан
опек
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Принятие решения восьми стран ОПЕК+ о начале выхода из добровольных ограничений нефтедобычи на 1,65 миллиона баррелей обусловлено стабильным мировым экономическим прогнозом и благоприятным рынком, следует из сообщения ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Как поясняется в сообщении, такое решение принято "ввиду стабильного мирового экономического прогноза и благоприятных рыночных фундаментальных факторах, что нашло отражение в низких запасах нефти".
саудовская аравия
оаэ
казахстан
нефть, саудовская аравия, оаэ, казахстан, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, КАЗАХСТАН, ОПЕК
ОПЕК+ объяснила решение о выходе из ограничений нефтедобычи
ОПЕК+ объяснила решение о выходе из ограничений нефтедобычи благоприятным рынком