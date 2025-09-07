https://1prime.ru/20250907/opek-861917757.html

ОПЕК+ объяснила решение о выходе из ограничений нефтедобычи

энергетика

опек

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Принятие решения восьми стран ОПЕК+ о начале выхода из добровольных ограничений нефтедобычи на 1,65 миллиона баррелей обусловлено стабильным мировым экономическим прогнозом и благоприятным рынком, следует из сообщения ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Как поясняется в сообщении, такое решение принято "ввиду стабильного мирового экономического прогноза и благоприятных рыночных фундаментальных факторах, что нашло отражение в низких запасах нефти".

