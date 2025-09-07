Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия исполняет обязательства в рамках ОПЕК+ полностью, заявил Новак - 07.09.2025
Россия исполняет обязательства в рамках ОПЕК+ полностью, заявил Новак
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россия исполняет свои обязательства в рамках ОПЕК+ полностью - как с точки зрения компенсаций, так и с точки зрения наращивания добычи, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы исполняем свои обязательства в полном объеме. С точки зрения компенсации и с точки зрения наращивания объемов, которые были приняты в предыдущие периоды. Это позволяет нам для нашей нефтяной отрасли обеспечивать рост добычи. Это положительно сказывается для нашей экономики, для нефтяной отрасли в целом. Поэтому эти все решения будем и дальше принимать, исходя из необходимости сохранения баланса спроса и предложений на мировом рынке", - сказал он.
16:40 07.09.2025
 
Россия исполняет обязательства в рамках ОПЕК+ полностью, заявил Новак

Вице-премьер Новак: Россия выполняет обязательства по ОПЕК+ в полном объеме

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россия исполняет свои обязательства в рамках ОПЕК+ полностью - как с точки зрения компенсаций, так и с точки зрения наращивания добычи, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы исполняем свои обязательства в полном объеме. С точки зрения компенсации и с точки зрения наращивания объемов, которые были приняты в предыдущие периоды. Это позволяет нам для нашей нефтяной отрасли обеспечивать рост добычи. Это положительно сказывается для нашей экономики, для нефтяной отрасли в целом. Поэтому эти все решения будем и дальше принимать, исходя из необходимости сохранения баланса спроса и предложений на мировом рынке", - сказал он.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
ОПЕК+ объяснила решение о выходе из ограничений нефтедобычи
ЭнергетикаНефтьРОССИЯРФАлександр НовакОПЕК
 
 
