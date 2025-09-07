https://1prime.ru/20250907/opek-861918340.html
Россия исполняет обязательства в рамках ОПЕК+ полностью, заявил Новак
Россия исполняет обязательства в рамках ОПЕК+ полностью, заявил Новак
2025-09-07
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россия исполняет свои обязательства в рамках ОПЕК+ полностью - как с точки зрения компенсаций, так и с точки зрения наращивания добычи, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы исполняем свои обязательства в полном объеме. С точки зрения компенсации и с точки зрения наращивания объемов, которые были приняты в предыдущие периоды. Это позволяет нам для нашей нефтяной отрасли обеспечивать рост добычи. Это положительно сказывается для нашей экономики, для нефтяной отрасли в целом. Поэтому эти все решения будем и дальше принимать, исходя из необходимости сохранения баланса спроса и предложений на мировом рынке", - сказал он.
