ОПЕК+ может досрочно отказаться от ограничений добычи нефти
ОПЕК+ может досрочно отказаться от ограничений добычи нефти - 07.09.2025
ОПЕК+ может досрочно отказаться от ограничений добычи нефти
ОПЕК+ может досрочно отказаться от добровольных ограничений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки - частично или полностью - в зависимости от... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T16:42+0300
2025-09-07T16:42+0300
2025-09-07T16:42+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
оаэ
казахстан
опек
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ может досрочно отказаться от добровольных ограничений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки - частично или полностью - в зависимости от меняющихся рыночных условий, сообщила ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. "1,65 миллиона баррелей в сутки могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющихся рыночных условий и постепенно. Страны продолжат внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия", - говорится в сообщении.
саудовская аравия
оаэ
казахстан
