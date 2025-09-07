https://1prime.ru/20250907/opek-861918483.html

ОПЕК+ может досрочно отказаться от ограничений добычи нефти

2025-09-07T16:42+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

оаэ

казахстан

опек

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ может досрочно отказаться от добровольных ограничений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки - частично или полностью - в зависимости от меняющихся рыночных условий, сообщила ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. "1,65 миллиона баррелей в сутки могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющихся рыночных условий и постепенно. Страны продолжат внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия", - говорится в сообщении.

