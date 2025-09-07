Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак оценил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти
Новак оценил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ об очередном увеличении предельных уровней нефтепроизводства абсолютно рыночное и позволяет России увеличить добычу на 42 тысячи баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Такое решение было принято. Оно абсолютно рыночное и позволяет также России увеличить добычу на 42 тысячи баррелей в сутки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ об очередном увеличении предельных уровней нефтепроизводства абсолютно рыночное и позволяет России увеличить добычу на 42 тысячи баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Такое решение было принято. Оно абсолютно рыночное и позволяет также России увеличить добычу на 42 тысячи баррелей в сутки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
