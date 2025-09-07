Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ОПЕК+ продолжат компенсировать перепроизводство нефти - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250907/opek-861919097.html
Страны ОПЕК+ продолжат компенсировать перепроизводство нефти
Страны ОПЕК+ продолжат компенсировать перепроизводство нефти - 07.09.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ продолжат компенсировать перепроизводство нефти
Страны ОПЕК+ подтвердили намерение полностью компенсировать любое превышение разрешенных уровней добычи нефти, допущенное с января 2024 года, сообщил ОПЕК. | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T16:46+0300
2025-09-07T16:46+0300
энергетика
нефть
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ подтвердили намерение полностью компенсировать любое превышение разрешенных уровней добычи нефти, допущенное с января 2024 года, сообщил ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что это позволит странам быстрее компенсировать ранее допущенное перепроизводство. "Они также подтвердили намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объём с января 2024 года", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250907/opek-861918952.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12920bb7622a54cce117952d184de3b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, опек
Энергетика, Нефть, ОПЕК
16:46 07.09.2025
 
Страны ОПЕК+ продолжат компенсировать перепроизводство нефти

Страны ОПЕК+ подтвердили намерение полностью компенсировать перепроизводство нефти

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ подтвердили намерение полностью компенсировать любое превышение разрешенных уровней добычи нефти, допущенное с января 2024 года, сообщил ОПЕК.
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что это позволит странам быстрее компенсировать ранее допущенное перепроизводство.
"Они также подтвердили намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объём с января 2024 года", - говорится в сообщении.
Вице-премьер РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Новак оценил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти
16:46
 
ЭнергетикаНефтьОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала