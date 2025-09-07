Страны ОПЕК+ продолжат компенсировать перепроизводство нефти

https://1prime.ru/20250907/opek-861919097.html

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ подтвердили намерение полностью компенсировать любое превышение разрешенных уровней добычи нефти, допущенное с января 2024 года, сообщил ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что это позволит странам быстрее компенсировать ранее допущенное перепроизводство. "Они также подтвердили намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объём с января 2024 года", - говорится в сообщении.

