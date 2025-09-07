https://1prime.ru/20250907/opek-861920817.html

Новак рассказал подробности встречи восьми стран ОПЕК+

Новак рассказал подробности встречи восьми стран ОПЕК+ - 07.09.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал подробности встречи восьми стран ОПЕК+

ОПЕК+ показывает очень высокий уровень исполнения сделки по результатам семи месяцев, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи восьми участников | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T17:40+0300

2025-09-07T17:40+0300

2025-09-07T17:40+0300

энергетика

нефть

рф

александр новак

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861920664_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_514a453fc25bd0d6c4e707e04b3e100c.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ показывает очень высокий уровень исполнения сделки по результатам семи месяцев, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи восьми участников альянса. "Мы обсудили исполнение соглашения по результатам семи месяцев. (ОПЕК+ - ред.) показывает очень высокий уровень исполнения. Обсудили текущее состояние нефтяного рынка, прогнозы", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". По итогам прошедшей в воскресенье онлайн-встречи восьмерка ОПЕК+ приняла решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Как пояснил Новак, это решение было принято, потому что рынок показывает достаточно стабильную ситуацию, наблюдается баланс спроса и предложения, а сделка выполняется на высоком уровне. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября. Таким образом, уже к концу текущего месяца ОПЕК+ завершит выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ также придерживаются плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Участники планировали до 18 августа представить обновленный график, но пока он не публиковался.

https://1prime.ru/20250907/neft-861917168.html

https://1prime.ru/20250904/analitiki-861745271.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рф, александр новак, опек