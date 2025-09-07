https://1prime.ru/20250907/opek-861920817.html
Новак рассказал подробности встречи восьми стран ОПЕК+
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ показывает очень высокий уровень исполнения сделки по результатам семи месяцев, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи восьми участников альянса. "Мы обсудили исполнение соглашения по результатам семи месяцев. (ОПЕК+ - ред.) показывает очень высокий уровень исполнения. Обсудили текущее состояние нефтяного рынка, прогнозы", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". По итогам прошедшей в воскресенье онлайн-встречи восьмерка ОПЕК+ приняла решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Как пояснил Новак, это решение было принято, потому что рынок показывает достаточно стабильную ситуацию, наблюдается баланс спроса и предложения, а сделка выполняется на высоком уровне. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября. Таким образом, уже к концу текущего месяца ОПЕК+ завершит выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ также придерживаются плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Участники планировали до 18 августа представить обновленный график, но пока он не публиковался.
