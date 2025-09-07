Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал подробности встречи восьми стран ОПЕК+ - 07.09.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал подробности встречи восьми стран ОПЕК+
Новак рассказал подробности встречи восьми стран ОПЕК+ - 07.09.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал подробности встречи восьми стран ОПЕК+
ОПЕК+ показывает очень высокий уровень исполнения сделки по результатам семи месяцев, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи восьми участников | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T17:40+0300
2025-09-07T17:40+0300
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ показывает очень высокий уровень исполнения сделки по результатам семи месяцев, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи восьми участников альянса. "Мы обсудили исполнение соглашения по результатам семи месяцев. (ОПЕК+ - ред.) показывает очень высокий уровень исполнения. Обсудили текущее состояние нефтяного рынка, прогнозы", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". По итогам прошедшей в воскресенье онлайн-встречи восьмерка ОПЕК+ приняла решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Как пояснил Новак, это решение было принято, потому что рынок показывает достаточно стабильную ситуацию, наблюдается баланс спроса и предложения, а сделка выполняется на высоком уровне. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября. Таким образом, уже к концу текущего месяца ОПЕК+ завершит выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ также придерживаются плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Участники планировали до 18 августа представить обновленный график, но пока он не публиковался.
17:40 07.09.2025
 
Новак рассказал подробности встречи восьми стран ОПЕК+

Новак: ОПЕК+ демонстрирует очень высокий уровень исполнения сделки

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ показывает очень высокий уровень исполнения сделки по результатам семи месяцев, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи восьми участников альянса.
"Мы обсудили исполнение соглашения по результатам семи месяцев. (ОПЕК+ - ред.) показывает очень высокий уровень исполнения. Обсудили текущее состояние нефтяного рынка, прогнозы", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Россия в сентябре нарастит добычу нефти до 9,491 миллиона баррелей в сутки
По итогам прошедшей в воскресенье онлайн-встречи восьмерка ОПЕК+ приняла решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки.
Как пояснил Новак, это решение было принято, потому что рынок показывает достаточно стабильную ситуацию, наблюдается баланс спроса и предложения, а сделка выполняется на высоком уровне.
У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября. Таким образом, уже к концу текущего месяца ОПЕК+ завершит выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Восемь стран ОПЕК+ также придерживаются плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Участники планировали до 18 августа представить обновленный график, но пока он не публиковался.
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2025 году
