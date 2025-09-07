https://1prime.ru/20250907/opek-861927894.html

Эксперты рассказали, как ОПЕК+ возвращает долю рынка нефти

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ продолжает за счет очередного увеличения разрешенного уровня добычи нефти возвращать свою долю рынка, вынуждая игроков с более высокой себестоимостью производства снижать поставки, считают опрошенные РИА Новости эксперты. По итогам прошедшей в воскресенье онлайн-встречи восемь ключевых стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые ранее действовали до конца 2026 года. Россия и Саудовская Аравия вместе возглавляют соглашение ОПЕК+. Новак отметил в воскресенье, что РФ исполняет свои обязательства в рамках сделки полностью, как с точки зрения компенсаций ранее допущенного перепроизводства, так и с точки зрения наращивания добычи. Последнее же решение позволяет ей увеличить нефтепроизводство на 42 тысячи баррелей в сутки, до 9,491 миллиона баррелей в сутки. При этом только в сентябре "восьмерка" на год раньше плана завершает выход из других ограничений - на 2,2 миллиона баррелей в сутки. "В целом, такие последовательные действия ведут к тому, что добыча вне ОПЕК+ с высокой себестоимостью снижается, а страны из организации занимают долю выбывающих объемов. Период низких цен на этом фоне будет зависеть от того, как долго займет возвращение доли ОПЕК+ в поставках нефти, возможно продлится в течение следующего года", - сказал агентству управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Баланс точно есть Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи заявил телеканалу "Россия 24", что решение ОПЕК+ об очередном увеличении предельных уровней нефтепроизводства абсолютно рыночное, и оно принято, потому что рынок нефти сбалансирован, а макроэкономические показатели при этом будут выше, чем прогнозировалось. По мнению замгендиректора Института национальной энергетики, эксперта аналитического центра "ИнфоТЭК" Александра Фролова, спрос действительно растет, а вот добыча, в частности в США, не увеличивается в тех объемах, как это ранее прогнозировало Международное энергетическое агентство. "Добыча, от которой ожидали увеличение, потому что раз (президент США Дональд - ред.) Трамп сказал "бури, детка, бури", все начнут бурить и добывать больше, продемонстрировал обратно направленное движение, сократился объем производства нефти в Соединенных Штатах. Сейчас он составляет порядка 13,3-13,4 миллиона баррелей в сутки", - отметил Фролов. Это происходит, впрочем, и из-за более низких цен на нефть, которые делают сланцевую добычу в США нерентабельной. Ранее, в середине августа, исполнительный директор техасской компании Latigo Petroleum Кирк Эдвардс заявлял газете Financial Times, что американские сланцевики в условиях роста добычи странами ОПЕК+ перешли от призыва Трампа "бури, детка, бури" к "жди, детка, жди", поскольку им нужны цены в районе 75 долларов за баррель. Таким образом, в снижении американцами добычи нефти ОПЕК+ видит для себя возможность, считает Фролов. В целом же, увеличение нефтепроизводства альянса совпало с повышенным летним спросом во всем северном полушарии, отметил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "ОПЕК+ воспользовалось последним "окном" еще относительно высокого сезонного спроса и сохранением неопределенности в отношении дальнейших санкций США против нефтяного экспорта России", - сказал, в свою очередь, директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. А что по ценам? По мнению Белогорьева, ОПЕК+ продолжает политику ценового давления на других производителей. Однако, отметил он, слухи о том, что решение о росте добычи будет принято, начали ходить за два-три дня до встречи, поэтому ценовая реакция уже произошла - это движение цены нефти Brent в нижнюю границу коридора 65-70 долларов за баррель. "Думаю, что в ближайшие недели мы увидим попытки пробить границу в 65 долларов, то есть вернуться к ценовому уровню апреля-мая. В целом, по-прежнему высока вероятность, что к концу года суточные цены будут около 60 долларов за баррель или ниже", - добавил он. Тем не менее, отметил независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов, сегодняшне повышение максимального уровня добычи было наименьшим с апреля 2025 года. В целом, относительно апреля ОПЕК+ возвращает на рынок 2,6 миллиона баррелей в сутки, что сопоставимо с объемом добычи нефти в Кувейте. "Соответственно, это решение не приведет к какой-либо дестабилизации рынков, но при этом оно закрепит тренд на стабилизацию цен нефти Brent вблизи отметки в 65 долларов за баррель. Я напомню, что в прошлом году, например, мы видели зачастую, что среднемесячные цены Brent превышали 80 долларов за баррель. Сейчас, я думаю, цена в 65 долларов станет базовой для цен Brent до конца года, а в следующем году мы увидим, скорее всего, среднегодовую цену в 60 долларов за баррель", - сказал Родионов. Причем, добавил он, фактором низких цен станет не только политика ОПЕК+, но и рост добычи в странах Южной Америки, торможение темпов роста спроса под влиянием распространения электромобилей и возможное урегулирование региональных конфликтов. "И стратегия стран ОПЕК+ заключается в том, чтобы поэтапно выйти из сделки, но при этом не обрушить рынок", - пояснил Родионов. А теперь о политике У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября. Таким образом, уже к концу текущего месяца ОПЕК+ завершит выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Участники также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, согласно которому ежемесячно восемь стран ОПЕК+ должны добывать меньше. Они планировали до 18 августа представить обновленный график, но пока он не публиковался. В воскресенье ОПЕК+ заявил, что может полностью или частично выйти из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Но может и, напротив, приостановить этот процесс, вернувшись в том числе и к ограничениям на 2,2 миллиона баррелей в сутки, если этого потребуют рыночные условия. Планы по добыче на ноябрь восьмерка ОПЕК+ планирует обсудить на онлайн-встрече 5 октября.

