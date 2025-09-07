https://1prime.ru/20250907/patrushev-861914446.html

Патрушев раскритиковал версию о подрыве украинцами "Северных потоков"

Патрушев раскритиковал версию о подрыве украинцами "Северных потоков" - 07.09.2025, ПРАЙМ

Патрушев раскритиковал версию о подрыве украинцами "Северных потоков"

Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев раскритиковал версию о подрыве газопроводов "Северный поток" гражданами... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T14:53+0300

2025-09-07T14:53+0300

2025-09-07T14:53+0300

происшествия

украина

николай патрушев

северные потоки

рф

нато

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48670c2e686c946ceb5a581823d26749.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев раскритиковал версию о подрыве газопроводов "Северный поток" гражданами Украины: по его словам, у компетентных людей появляется много вопросов, позволяющих говорить, что либо власти ФРГ не контролируют иностранцев на территории Германии, либо теракт готовился и совершался с участием высокопрофессиональных представителей спецслужб НАТО."Детали операции общественность узнает, как правило, от нелепых вбросов в прессу", - заявил Патрушев в колонке для издания "Коммерсантъ"."Не знаю, на кого рассчитаны эти утечки в прессу, но у компетентных людей появляется много вопросов. Кто, к примеру, позволил так свободно действовать украинским диверсантам на территории другого государства? Получается, что натовские ВМС не могут обеспечить безопасность вокруг своих баз, а власти ФРГ не способны контролировать, чем занимаются на их территории иностранцы. Либо вся эта активность планировалась, контролировалась и осуществлялась с участием высокопрофессиональных представителей натовских спецслужб?" - задался вопросом Патрушев.В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

https://1prime.ru/20250827/rossiya-861295863.html

https://1prime.ru/20250506/gosduma-857309452.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, николай патрушев, северные потоки, рф, нато, россия