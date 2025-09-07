https://1prime.ru/20250907/pozhar-861908198.html
Пожар в здании правительства Украины охватил более тысячи квадратных метров
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Пожар в здании кабмина Украины в Киеве охватил более тысячи квадратных метров, его тушение продолжается, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники в воскресенье сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта. "Спасатели локализовали пожар площадью более 1 тысячи квадратных метров и продолжают его тушение", - написал Клименко в своем Telegram-канале. По его словам, в Киеве работают более 400 спасателей, задействованы более 100 единиц техники и пожарные вертолеты.
