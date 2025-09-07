https://1prime.ru/20250907/ppprazdnik-861915412.html

Новак поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с праздником

Новак поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с праздником - 07.09.2025, ПРАЙМ

Новак поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с праздником

Вице-премьер РФ Александр Новак поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником и отметил значительные... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T15:21+0300

2025-09-07T15:21+0300

2025-09-07T15:21+0300

энергетика

нефть

газ

рф

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg

МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником и отметил значительные перспективы развития отрасли. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье. "От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности", - приводит слова Новака пресс-служба кабмина. Он также отметил высокую значимость нефтегазового комплекса для экономики России. "Сегодня нефтегазовый комплекс динамично развивается: вводятся новые месторождения, расширяется производственная и транспортная инфраструктура, внедряются инновационные технологии, осваиваются труднодоступные запасы. Значительные перспективы связаны с такими передовыми направлениями, как нефтегазохимия и производство сжиженного природного газа", - добавил вице-премьер. Достигнутые успехи связаны с профессионализмом и самоотдачей работников отрасли. А ежедневный труд работников отрасли позволяет бесперебойно функционировать предприятиям, транспорту, социальной сфере и является основой комфорта в домах россиян по всей стране, заключил Новак. "Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых успехов и благополучия!" - сказал он.

https://1prime.ru/20250907/prazdnik-861903303.html

https://1prime.ru/20250907/prazdnik-861908561.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, рф, александр новак