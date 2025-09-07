Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с праздником - 07.09.2025
Новак поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с праздником
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником и отметил значительные перспективы развития отрасли. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье. "От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности", - приводит слова Новака пресс-служба кабмина. Он также отметил высокую значимость нефтегазового комплекса для экономики России. "Сегодня нефтегазовый комплекс динамично развивается: вводятся новые месторождения, расширяется производственная и транспортная инфраструктура, внедряются инновационные технологии, осваиваются труднодоступные запасы. Значительные перспективы связаны с такими передовыми направлениями, как нефтегазохимия и производство сжиженного природного газа", - добавил вице-премьер. Достигнутые успехи связаны с профессионализмом и самоотдачей работников отрасли. А ежедневный труд работников отрасли позволяет бесперебойно функционировать предприятиям, транспорту, социальной сфере и является основой комфорта в домах россиян по всей стране, заключил Новак. "Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых успехов и благополучия!" - сказал он.
нефть, газ, рф, александр новак
Энергетика, Нефть, Газ, РФ, Александр Новак
15:21 07.09.2025
 
Новак поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с праздником

Новак поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником и отметил значительные перспективы развития отрасли.
День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье.
"От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности", - приводит слова Новака пресс-служба кабмина.
Он также отметил высокую значимость нефтегазового комплекса для экономики России.
"Сегодня нефтегазовый комплекс динамично развивается: вводятся новые месторождения, расширяется производственная и транспортная инфраструктура, внедряются инновационные технологии, осваиваются труднодоступные запасы. Значительные перспективы связаны с такими передовыми направлениями, как нефтегазохимия и производство сжиженного природного газа", - добавил вице-премьер.
Достигнутые успехи связаны с профессионализмом и самоотдачей работников отрасли. А ежедневный труд работников отрасли позволяет бесперебойно функционировать предприятиям, транспорту, социальной сфере и является основой комфорта в домах россиян по всей стране, заключил Новак.
"Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых успехов и благополучия!" - сказал он.
ЭнергетикаНефтьГазРФАлександр Новак
 
 
