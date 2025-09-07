Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности - 07.09.2025
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности
2025-09-07T08:39+0300
2025-09-07T08:41+0300
энергетика
газ
рф
михаил мишустин
промышленность
нефть
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, поблагодарив за самоотверженный труд. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье. "Нефтяники и газовики – люди особой закалки, способные работать в любых суровых условиях. Вы посвятили себя профессии, которая стала не только любимым делом, но и ответственным служением. Благодаря вам Россия является мощной энергетической державой", - сказал Мишустин, его слова приводит Telegram-канал правительства РФ. Он подчеркнул, что современный нефтегазовый комплекс – один из драйверов экономического роста, основа развития отечественной промышленности, обеспечения энергетической безопасности, благополучия миллионов россиян. По словам Мишустина, трудовые коллективы предприятий и компаний решают поставленные перед ними задачи, осваивают арктический шельф, наращивают мощности по производству сжиженного природного газа, строят экспортные маршруты, создают инновационные решения для разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, вносят вклад в достижение технологического суверенитета. "В этот праздничный день хочу поблагодарить работников нефтяной и газовой промышленности за самоотверженный труд, а также выразить признательность ветеранам, которые являются примером для молодых специалистов. Желаю вам успехов в осуществлении намеченных планов, реализации новых проектов. Здоровья, счастья, всего самого доброго вам и вашим семьям", - добавил глава правительства.
рф
газ, рф, михаил мишустин, промышленность, нефть
Энергетика, Газ, РФ, Михаил Мишустин, Промышленность, Нефть
08:39 07.09.2025 (обновлено: 08:41 07.09.2025)
 
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

Мишустин поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, поблагодарив за самоотверженный труд.
День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье.
"Нефтяники и газовики – люди особой закалки, способные работать в любых суровых условиях. Вы посвятили себя профессии, которая стала не только любимым делом, но и ответственным служением. Благодаря вам Россия является мощной энергетической державой", - сказал Мишустин, его слова приводит Telegram-канал правительства РФ.
Он подчеркнул, что современный нефтегазовый комплекс – один из драйверов экономического роста, основа развития отечественной промышленности, обеспечения энергетической безопасности, благополучия миллионов россиян.
По словам Мишустина, трудовые коллективы предприятий и компаний решают поставленные перед ними задачи, осваивают арктический шельф, наращивают мощности по производству сжиженного природного газа, строят экспортные маршруты, создают инновационные решения для разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, вносят вклад в достижение технологического суверенитета.
"В этот праздничный день хочу поблагодарить работников нефтяной и газовой промышленности за самоотверженный труд, а также выразить признательность ветеранам, которые являются примером для молодых специалистов. Желаю вам успехов в осуществлении намеченных планов, реализации новых проектов. Здоровья, счастья, всего самого доброго вам и вашим семьям", - добавил глава правительства.
День работников нефтяной и газовой промышленности в России
