Приморский губернатор рассказал о работе филиала наццентра "Россия"

Приморский губернатор рассказал о работе филиала наццентра "Россия"

Филиал Национального центра "Россия" во Владивостоке стал точкой притяжения для всех жителей и гостей Приморья, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Филиал Национального центра "Россия" во Владивостоке стал точкой притяжения для всех жителей и гостей Приморья, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. Приморский филиал НЦ "Россия" торжественно открылся во Владивостоке в воскресенье. Филиал центра "Россия" разместился на базе Владивостокского океанариума, который был построен в 1990 году и стал знаковым местом для жителей и гостей города. Визитной карточкой филиала станет аквариум овальной формы с осетрами. "Большая команда приложила немало усилий, и мы первые в стране открыли Национальный центр "Россия". Это точка притяжения для жителей края и наших гостей, которая позволит посмотреть достопримечательности, проекты, которые реализуются в регионе, достижения исторических личностей, которые оставили яркий след в истории нашего края. Конечно, это для детей познавательное направление, которое позволит им изучить русский язык. Все это — Национальный центр "Россия", который построен по поручению президента нашей страны — Владимира Путина", - приводятся слова Кожемяко в сообщении в Telegram-канале центра. Ранее за личный вклад в создание и строительство филиала Национального центра глава региона подписал распоряжение о награждении медалью "За особый вклад в развитие Приморского края" I степени генерального директора НЦ "Россия" Натальи Виртуозовой. На торжественном открытии филиала он вручил ей почётную награду. Общая площадь объекта составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Экспозиция будет посвящена истории региона, достижениям и планам развития. Филиал сможет одновременно принимать до 500 посетителей. Президент РФ Владимир Путин год назад подписал указ о создании национального центра "Россия", который сохранил бы наследие одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году. Он открылся на площадке "Экспоцентра" в Москве в День народного единства 4 ноября 2024 года. С момента открытия этой площадки Путин побывал в центре пять раз, в том числе приезжал на съезды "Единой России" и "Движения первых", а также на Всероссийский муниципальный форум. По поручению президента в регионах страны создаются филиалы центра "Россия". Филиал в Приморском крае уже открылся, до конца этого года должны начать работу филиалы в Севастополе, Рязани, ХМАО-Югре и Красноярске.

