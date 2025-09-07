https://1prime.ru/20250907/pushilin-861927160.html

Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области

2025-09-07T20:43+0300

спецоперация на украине

россия

денис пушилин

вс рф

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Юг республики уже полностью освобожден... Все, что находится в зоне действия группировки войск "Восток", уже все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции, данная группировка уже на территории Днепропетровской области. Причем там тоже есть улучшение позиций", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

2025

