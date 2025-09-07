Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области - 07.09.2025
Спецоперация на Украине
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Юг республики уже полностью освобожден... Все, что находится в зоне действия группировки войск "Восток", уже все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции, данная группировка уже на территории Днепропетровской области. Причем там тоже есть улучшение позиций", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
россия, денис пушилин, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Денис Пушилин, ВС РФ
20:43 07.09.2025
 
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Юг республики уже полностью освобожден... Все, что находится в зоне действия группировки войск "Восток", уже все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции, данная группировка уже на территории Днепропетровской области. Причем там тоже есть улучшение позиций", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
