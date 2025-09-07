https://1prime.ru/20250907/pushilin-861927160.html
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области - 07.09.2025, ПРАЙМ
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области
Российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T20:43+0300
2025-09-07T20:43+0300
2025-09-07T20:43+0300
спецоперация на украине
россия
денис пушилин
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_938047da8219f84a9dae7ebae2dca5d6.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Юг республики уже полностью освобожден... Все, что находится в зоне действия группировки войск "Восток", уже все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции, данная группировка уже на территории Днепропетровской области. Причем там тоже есть улучшение позиций", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250906/spetsoperatsiya-861879590.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_98d1ae894c3f742ca2f7d324adf615a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис пушилин, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Денис Пушилин, ВС РФ
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области
Пушилин: ВС России улучшают позиции в Днепропетровской области