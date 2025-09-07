Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская армия вышла на подступы к Димитрову в ДНР, заявил Пушилин - 07.09.2025
Спецоперация на Украине
Российская армия вышла на подступы к Димитрову в ДНР, заявил Пушилин
Российская армия вышла на подступы к Димитрову в ДНР, заявил Пушилин - 07.09.2025, ПРАЙМ
Российская армия вышла на подступы к Димитрову в ДНР, заявил Пушилин
Российская армия вышла на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. | 07.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российская армия вышла на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В самом Димитрове мы также видим продвижение, но имеется в виду направление Димитрова, пока так об этом говорим, и российская армия уже вышла на ближайшие подступы к городу", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Денис Пушилин
21:03 07.09.2025
 
Российская армия вышла на подступы к Димитрову в ДНР, заявил Пушилин

Пушилин: российская армия вышла на подступы к Димитрову в ДНР

Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российская армия вышла на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В самом Димитрове мы также видим продвижение, но имеется в виду направление Димитрова, пока так об этом говорим, и российская армия уже вышла на ближайшие подступы к городу", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области
Чаты
Заголовок открываемого материала