Российская армия вышла на подступы к Димитрову в ДНР, заявил Пушилин
2025-09-07T21:03+0300
спецоперация на украине
россия
общество
денис пушилин
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российская армия вышла на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В самом Димитрове мы также видим продвижение, но имеется в виду направление Димитрова, пока так об этом говорим, и российская армия уже вышла на ближайшие подступы к городу", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
