СМИ отреагировали на ответ Путина Западу
DE: Путин послал сигнал Западу по конфликту на Украине
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Daily Express сочла слова президента России Владимира Путина об идее разместить европейских военных на территории Украины жестким и пугающим сигналом Западу.
"В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут “законными целями”, — говорится в публикации.
Это заявление глава России сделал во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025. Путин также отметил, что если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в размещении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме.
Российская сторона не раз заявляла, что выступает категорически против и не видит возможности для компромисса по этому вопросу. В МИД планы направить на Украину иностранных солдат называли провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.
