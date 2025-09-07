https://1prime.ru/20250907/putin-861912705.html

СМИ отреагировали на ответ Путина Западу

СМИ отреагировали на ответ Путина Западу - 07.09.2025

СМИ отреагировали на ответ Путина Западу

Daily Express сочла слова президента России Владимира Путина об идее разместить европейских военных на территории Украины жестким и пугающим сигналом Западу."В... | 07.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Daily Express сочла слова президента России Владимира Путина об идее разместить европейских военных на территории Украины жестким и пугающим сигналом Западу."В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут “законными целями”, — говорится в публикации.Это заявление глава России сделал во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025. Путин также отметил, что если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в размещении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме.Российская сторона не раз заявляла, что выступает категорически против и не видит возможности для компромисса по этому вопросу. В МИД планы направить на Украину иностранных солдат называли провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.

