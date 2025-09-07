Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
СМИ отреагировали на ответ Путина Западу
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Daily Express сочла слова президента России Владимира Путина об идее разместить европейских военных на территории Украины жестким и пугающим сигналом Западу."В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут “законными целями”, — говорится в публикации.Это заявление глава России сделал во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025. Путин также отметил, что если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в размещении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме.Российская сторона не раз заявляла, что выступает категорически против и не видит возможности для компромисса по этому вопросу. В МИД планы направить на Украину иностранных солдат называли провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.
13:49 07.09.2025
 
СМИ отреагировали на ответ Путина Западу

МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Daily Express сочла слова президента России Владимира Путина об идее разместить европейских военных на территории Украины жестким и пугающим сигналом Западу.

"В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут “законными целями”, — говорится в публикации.
Это заявление глава России сделал во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025. Путин также отметил, что если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в размещении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме.

Российская сторона не раз заявляла, что выступает категорически против и не видит возможности для компромисса по этому вопросу. В МИД планы направить на Украину иностранных солдат называли провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.
