https://1prime.ru/20250907/razgovor-861913265.html
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии - 07.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым, сообщается на сайте кабмина. | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T13:59+0300
2025-09-07T13:59+0300
2025-09-07T14:01+0300
экономика
россия
киргизия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859650338_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_b7b2fa10968ea4bdeafcd23395a98ace.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым, сообщается на сайте кабмина. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Киргизской Республики Адылбека Касымалиева. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и в других областях", - говорится в сообщении. Отмечается, что Мишустин и Касымалиев затронули также тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
https://1prime.ru/20250814/soglasheniya-860703715.html
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859650338_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_c1a3fba04ba40945a0b666ec19f5a24b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии
Мишустин обсудил с премьером Киргизии Касымалиевым вопросы сотрудничества