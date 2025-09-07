Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250907/razgovor-861913265.html
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии - 07.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым, сообщается на сайте кабмина. | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T13:59+0300
2025-09-07T14:01+0300
экономика
россия
киргизия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859650338_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_b7b2fa10968ea4bdeafcd23395a98ace.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым, сообщается на сайте кабмина. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Киргизской Республики Адылбека Касымалиева. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и в других областях", - говорится в сообщении. Отмечается, что Мишустин и Касымалиев затронули также тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
https://1prime.ru/20250814/soglasheniya-860703715.html
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859650338_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_c1a3fba04ba40945a0b666ec19f5a24b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, киргизия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Михаил Мишустин
13:59 07.09.2025 (обновлено: 14:01 07.09.2025)
 
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии

Мишустин обсудил с премьером Киргизии Касымалиевым вопросы сотрудничества

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым, сообщается на сайте кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Киргизской Республики Адылбека Касымалиева. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и в других областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мишустин и Касымалиев затронули также тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
Флаг Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Россия и Киргизия на экономическом форуме подписали около 30 соглашений
14 августа, 10:19
 
ЭкономикаРОССИЯКИРГИЗИЯМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала