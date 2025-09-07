День работников нефтяной и газовой промышленности в России

https://1prime.ru/20250907/rossija-861898300.html

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье. Ниже приводится справочная информация. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября согласно указу Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Всесоюзного Дня работников нефтяной и газовой промышленности" от 28 августа 1965 года. Его появление было напрямую связано с началом широкого освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Впервые этот праздник отметили 5 сентября 1965 года. В Москве по этому случаю в Центральном театре Советской Армии состоялось торжественное собрание. В 2025 году профессиональный праздник нефтяников и газовиков отмечается 7 сентября. В России нефть начали использовать в различных целях еще в петровские времена. В 1745 году архангельский купец Федор Прядунов построил первый в мире нефтеперегонный завод, где из нефти получали керосин для освещения. Годом рождения отечественной нефтяной промышленности принято считать 1864 год – год перехода от ручного привода станков для бурения нефтяных скважин к механическому ударному способу (машинному бурению скважин), зачинателем которого был гвардейский полковник Ардалион (Ардальон) Новосильцев (1816-1878). Осенью 1864 года на западе Кубанской области близ Анапы (ныне Краснодарский край) впервые в России было применено механическое ударно-штанговое бурение нефтяных скважин с помощью паровой машины. В 1865 году буровые работы там прекратились, так как началась разведка нефти на реке Кудако (Кубанская область). 15 февраля (3 февраля по старому стилю) 1866 года из скважины, пробуренной механическим путем в долине реки Кудако, забил первый в России фонтан нефти. Известие об этом привлекло внимание различных кругов российского общества к нефтяному делу. Сибирский промышленник Михаил Сидоров в августе 1868 года приступил к бурению первой нефтяной скважины на Русском Севере на берегу реки Ухты в Печорском крае. В тот же период и в Урало-Волжском регионе также начались первые разведочные работы на нефть с применением машинного бурения. В начале XX века Россия занимала первое место в мире по добыче нефти. В 1920-е годы в СССР была осуществлена техническая реконструкция нефтяной промышленности. Так, вращательный (роторный) способ бурения постепенно вытеснял ударное бурение. При добыче нефти стали использоваться глубинные насосы, а с 1924 года – газлифт. За первые 10 лет Советской власти было построено 600 километров нефтепроводов. В 1930-е годы началось промышленное освоение нефтегазоносного района между Волгой и Уралом. В Среднем Поволжье были обнаружены подземные пласты с крупными запасами природного газа. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) было решено в кратчайшие сроки построить газопровод для обеспечения оборонных предприятий топливом. В 1943 году ввели в эксплуатацию газопровод Бугуруслан – Куйбышев протяженностью 160 километров. В 1946 году по первому в СССР дальнему магистральному газопроводу Саратов – Москва длиной 843 километра с Елшанского месторождения был подан газ на предприятия и в дома москвичей. 1950-1960-е годы характеризовались высоким ростом добычи нефти. Создание между Волгой и Уралом нефтедобывающей базы обеспечило не только быстрое достижение довоенного уровня добычи нефти, но и дальнейший его подъем. Было проведено техническое перевооружение всей отрасли, созданы и внедрены новые установки для бурения скважин, шарошечные долота, турбобуры, погружные центробежные электронасосы и пр. Поворотным моментом в развитии нефтяной промышленности CCCP стало открытие и освоение месторождений Западной Сибири. В 1964 году началась их промышленная эксплуатация, и менее чем за 10 лет добыча нефти с газовым конденсатом была доведена до 200 миллионов тонн. В 1970-е годы построены мощные трубопроводы Куйбышев – Лисичанск (1089 километров), Нижневартовск – Курган – Куйбышев (2392), Сургут – Полоцк (3252) и др. В 1980-х годах нефтяная промышленность CCCP – крупная и высокомеханизированная отрасль тяжелой индустрии. Проведена автоматизация промысловых технологических установок, широко распространились индустриальные методы строительства технологических установок. В 1983 году введен в работу газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, один из самых протяженных в мире – 4451 километров. Системное проведение геологоразведочных работ в 1950-1980-х годах позволило открыть к настоящему времени более 900 месторождений нефти и газа, создать развитую инфраструктуру и обеспечить стабильную добычу, транспортировку и переработку углеводородов. В конце 1980-х годов значимую роль в эволюции отрасли сыграло создание на основе министерства газовой промышленности СССР государственного концерна "Газпром" (ныне ПАО "Газпром"). Это позволило сохранить газовую отрасль как самостоятельную систему при главенствующей роли государства, обеспечить надежное газоснабжение населения страны, сохранив низкие цены для внутреннего рынка. Сегодня ПАО "Газпром" – глобальная энергетическая компания. Она располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа и является мировым лидером по его добыче. В начале XXI века произошел мощный толчок в развитии отрасли. Цены на нефть достигали рекордных значений, что сделало ее добычу сверхприбыльной. Это стало ключевым направлением государственной промышленной политики. В настоящее время нефть в России добывают более 300 компаний. В экономике России нефтегазовый комплекс занимает ключевое место, формирует значительную часть валового внутреннего продукта и доходов бюджета, а также потребность в высокотехнологичном оборудовании, программном обеспечении, технологических системах. Россия занимает лидирующие позиции в мире по запасам и добыче нефти и газа. Текущее состояние минерально-сырьевой базы энергетического сырья в Российской Федерации в нефтяной отрасли характеризуется запасами нефти категорий АВ1С1В2С2, составляющими 31,3 миллиарда тонн. Обеспеченность запасами сырья соответствует более 65 годам добычи при ее текущем уровне. Доля России в мировых запасах нефти составляет 15% (третье место), а в мировой добыче – 10% (второе место). В газовой отрасли Российская Федерация занимает первое место в мире по запасам природного газа категорий АВ1С1В2С2 – 63,4 триллиона кубических метров и второе место по добыче (16% мировой добычи). Обеспеченность запасами природного газа оценивается в 100 лет. Согласно материалам министерства финансов России, по итогам 2024 года нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 26,2% и составили 11,131 триллиона рублей. По данным вице-премьера РФ Александра Новака, добыча нефти по итогам 2024 года составила 516 миллионов тонн (по сравнению с 2023 годом показатель снизился на 2,8%), экспорт – 240 миллионов тонн (рост на 2,4% к 2023 году). Что касается работы по восполнению минерально-сырьевой базы, то в рамках реализации крупнейшего проекта по добыче нефти "Восток Ойл" идет опытно-промышленная разработка Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений, ведутся работы на магистральном нефтепроводе Ванкор – Пайяха – Бухта Север, готовится логистическая инфраструктура для наращивания грузооборота по Северному морскому пути. В 2024 году была успешно завершена реализация федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов", цель которого – создание рентабельных технологий разведки и добычи нетрадиционных запасов углеводородов. Проект был реализован в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для освоения баженовской свиты. За период реализации проекта эффективность добычи трудноизвлекаемых углеводородов выросла в три раза. Стартовало развитие Чонского кластера – крупнейшей группы участков в Восточной Сибири с геологическими запасами свыше 1,7 миллиарда тонн нефти и 500 миллиардов кубометров газа, которые относятся к трудноизвлекаемым. Реализация проекта обеспечит долгосрочные поставки углеводородов на перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Первичная переработка нефти в 2024 году составила 266,5 миллиона тонн. При этом глубина переработки превысила значения 2023 года и составила 84,4%. Значительно увеличилось производство топлива высшего экологического класса К5 относительно 2016 года (когда он начал действовать в России): бензина – на 10,5%, до 41,1 миллиона тонн, дизельного топлива – на 25,9%, до 81,6 миллиона тонн. В газовой отрасли наблюдается восстановление добычи после снижения прошлых лет, что связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии, увеличением экспортных поставок газа. По итогам 2024 года добыча газа достигла порядка 685 миллиардов кубометров (рост на 7,6% к 2023 году; по данным Росстата, рост на 7,4%). Производство СПГ, по данным Росстата, в 2024 году, составило 34,7 миллиона тонн, что на 5,4% больше, чем за 2023 году. Экспорт трубопроводного газа прибавил 15,6% и составил более 119 миллиарда кубометров, экспорт СПГ вырос на 4% до порядка 47,2 миллиарда кубометров. В части наращивания производственной базы развиваются, в частности, добычные проекты Ямальского центра газодобычи. В рамках Восточной газовой программы продолжилось развитие газотранспортной инфраструктуры. В части СПГ идет реализация проектов строительства крупнотоннажных производств, в частности комплекса по переработке этаносодержащего газа в поселке Усть-Луга. Как сообщило министерство энергетики РФ, по итогам 2024 года уровень газификации в России стал самым высоким в мире и достиг 74,7% (на начало 2024 года – 73,8%). Более 2/3 от добываемого в стране природного газа поставляется на внутренний рынок. В настоящее время Россия перенаправляет экспорт своей нефти и нефтепродуктов из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Африку, Турцию и Бразилию. Экспорт российского газа также переориентирован на новые рынки с акцентом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Специалисты отрасли всегда отвечали на вызовы времени сплоченностью и профессионализмом. Энергетическая стратегия России, планы по развитию нефтяной и газовой отрасли будут корректироваться, но стратегические цели остаются неизменными. Это обеспечение потребителей всеми необходимыми энергоресурсами. Для выполнения этой задачи в приоритетах – газификация регионов, увеличение производства продуктов нефтехимии, расширение использования газомоторного топлива на внутреннем рынке, поддержание стабильной добычи нефти и газа для сохранения внутреннего и внешнего спроса на углеводороды. Ведется работа по модернизации предприятий, вводятся в эксплуатацию новые промышленные и инфраструктурные объекты, реализуются масштабные инвестиционные проекты. Нефтегазовый сектор представляет собой многоуровневую область деятельности, в которой востребованы специалисты с самыми разными навыками и компетенциями. В том числе это профессионалы в области безопасности и логистики, менеджмента, международных отношений, маркетинга и взаимодействия с государством. Но костяк нефтегазового сектора связан с непосредственными технологическими процессами, изысканиями и добычей сырья. Для всех этих специалистов День работников нефтяной и газовой промышленности – профессиональный праздник и особая дата.

