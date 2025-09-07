https://1prime.ru/20250907/rossiya-861925180.html

Дмитриев объяснил нападки глобалистов на Россию

Дмитриев объяснил нападки глобалистов на Россию - 07.09.2025, ПРАЙМ

Дмитриев объяснил нападки глобалистов на Россию

Нападки глобалистов на Россию связаны с ее богатейшими запасами природных ресурсов, оцениваемыми в 75 триллионов долларов, считает глава РФПИ, спецпредставитель | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T19:57+0300

2025-09-07T19:57+0300

2025-09-07T19:57+0300

экономика

нефть

россия

сша

саудовская аравия

канада

кирилл дмитриев

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860584578_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_cc5bfcbe1b5a444a9674ccd2de27964b.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нападки глобалистов на Россию связаны с ее богатейшими запасами природных ресурсов, оцениваемыми в 75 триллионов долларов, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Россия занимает первое место в мире по запасам природных ресурсов, оцениваемым в 75 триллионов долларов. Именно поэтому она постоянно подвергается нападкам со стороны глобалистов и "глубинного государства", - написал глава РФПИ на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что России уже удалось установить крепкие отношения с ведущими странами в области разработки ресурсов, и она будет продолжать искать сотрудничества с другими странами-лидерами. Согласно оценкам международного агентства Statista за 2021 год, которые приводит глава РФПИ, после России в пятерку стран-лидеров по запасам природных ресурсов входят США (45 триллионов долларов), Саудовская Аравия (34 триллионов долларов), Канада (33 триллионов долларов) и Иран (27 триллионов долларов).

https://1prime.ru/20250906/dfo-861895883.html

сша

саудовская аравия

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, сша, саудовская аравия, канада, кирилл дмитриев, рфпи