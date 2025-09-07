https://1prime.ru/20250907/rossiya-861925180.html
Дмитриев объяснил нападки глобалистов на Россию
Дмитриев объяснил нападки глобалистов на Россию - 07.09.2025, ПРАЙМ
Дмитриев объяснил нападки глобалистов на Россию
Нападки глобалистов на Россию связаны с ее богатейшими запасами природных ресурсов, оцениваемыми в 75 триллионов долларов, считает глава РФПИ, спецпредставитель | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T19:57+0300
2025-09-07T19:57+0300
2025-09-07T19:57+0300
экономика
нефть
россия
сша
саудовская аравия
канада
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860584578_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_cc5bfcbe1b5a444a9674ccd2de27964b.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нападки глобалистов на Россию связаны с ее богатейшими запасами природных ресурсов, оцениваемыми в 75 триллионов долларов, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Россия занимает первое место в мире по запасам природных ресурсов, оцениваемым в 75 триллионов долларов. Именно поэтому она постоянно подвергается нападкам со стороны глобалистов и "глубинного государства", - написал глава РФПИ на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что России уже удалось установить крепкие отношения с ведущими странами в области разработки ресурсов, и она будет продолжать искать сотрудничества с другими странами-лидерами. Согласно оценкам международного агентства Statista за 2021 год, которые приводит глава РФПИ, после России в пятерку стран-лидеров по запасам природных ресурсов входят США (45 триллионов долларов), Саудовская Аравия (34 триллионов долларов), Канада (33 триллионов долларов) и Иран (27 триллионов долларов).
https://1prime.ru/20250906/dfo-861895883.html
сша
саудовская аравия
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860584578_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_26b972f2d2c9d4d82bf711febf948734.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, сша, саудовская аравия, канада, кирилл дмитриев, рфпи
Экономика, Нефть, РОССИЯ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, КАНАДА, Кирилл Дмитриев, РФПИ
Дмитриев объяснил нападки глобалистов на Россию
Дмитриев: нападки глобалистов на Россию связаны с ее богатыми запасами природных ресурсов