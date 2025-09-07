Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Словакии рассказали о поставках нефти после новой атаки на "Дружбу" - 07.09.2025
В Словакии рассказали о поставках нефти после новой атаки на "Дружбу"
энергетика
нефть
словакия
рф
венгрия
всу
нпз
БРАТИСЛАВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефть в Словакию поступает без перебоев, ночная атака на российский продуктопровод на ее поставки не повлияла, сообщила вице-премьер-министр экономики республики Дениса Сакова. "Нефть в Словакию поступает без остановки. Ночная атака на российский продуктопровод не влияет на ее поставки", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*. В последний раз Словакия столкнулась с перебоями поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Прокачка по этому маршруту была возобновлена 28 августа. В этой связи республика вместе с Венгрией обратилась в Еврокомиссию с жалобой, попросив гарантировать безопасность поставок нефти по этому маршруту. Словацкие власти обращали внимание на то, что Киев атаками на нефтепровод "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива, которое для нее производит братиславский НПЗ Slovnaft, работающий на российской нефти.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
15:33 07.09.2025
 
В Словакии рассказали о поставках нефти после новой атаки на "Дружбу"

Вице-премьер Сакова: ночная атака ВСУ не повлияла на поставки нефти в Словакию

БРАТИСЛАВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефть в Словакию поступает без перебоев, ночная атака на российский продуктопровод на ее поставки не повлияла, сообщила вице-премьер-министр экономики республики Дениса Сакова.
"Нефть в Словакию поступает без остановки. Ночная атака на российский продуктопровод не влияет на ее поставки", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*.
В последний раз Словакия столкнулась с перебоями поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Прокачка по этому маршруту была возобновлена 28 августа. В этой связи республика вместе с Венгрией обратилась в Еврокомиссию с жалобой, попросив гарантировать безопасность поставок нефти по этому маршруту. Словацкие власти обращали внимание на то, что Киев атаками на нефтепровод "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива, которое для нее производит братиславский НПЗ Slovnaft, работающий на российской нефти.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
