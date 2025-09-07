https://1prime.ru/20250907/slovakiya-861915754.html
В Словакии рассказали о поставках нефти после новой атаки на "Дружбу"
В Словакии рассказали о поставках нефти после новой атаки на "Дружбу"
БРАТИСЛАВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефть в Словакию поступает без перебоев, ночная атака на российский продуктопровод на ее поставки не повлияла, сообщила вице-премьер-министр экономики республики Дениса Сакова. "Нефть в Словакию поступает без остановки. Ночная атака на российский продуктопровод не влияет на ее поставки", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*. В последний раз Словакия столкнулась с перебоями поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Прокачка по этому маршруту была возобновлена 28 августа. В этой связи республика вместе с Венгрией обратилась в Еврокомиссию с жалобой, попросив гарантировать безопасность поставок нефти по этому маршруту. Словацкие власти обращали внимание на то, что Киев атаками на нефтепровод "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива, которое для нее производит братиславский НПЗ Slovnaft, работающий на российской нефти.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
