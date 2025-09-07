https://1prime.ru/20250907/slovakiya-861915754.html

В Словакии рассказали о поставках нефти после новой атаки на "Дружбу"

В Словакии рассказали о поставках нефти после новой атаки на "Дружбу" - 07.09.2025, ПРАЙМ

В Словакии рассказали о поставках нефти после новой атаки на "Дружбу"

Нефть в Словакию поступает без перебоев, ночная атака на российский продуктопровод на ее поставки не повлияла, сообщила вице-премьер-министр экономики... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T15:33+0300

2025-09-07T15:33+0300

2025-09-07T15:33+0300

энергетика

нефть

словакия

рф

венгрия

всу

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:180:1921:1260_1920x0_80_0_0_9e7f8e103ecb77047d281e4d701b38dc.jpg

БРАТИСЛАВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефть в Словакию поступает без перебоев, ночная атака на российский продуктопровод на ее поставки не повлияла, сообщила вице-премьер-министр экономики республики Дениса Сакова. "Нефть в Словакию поступает без остановки. Ночная атака на российский продуктопровод не влияет на ее поставки", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*. В последний раз Словакия столкнулась с перебоями поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Прокачка по этому маршруту была возобновлена 28 августа. В этой связи республика вместе с Венгрией обратилась в Еврокомиссию с жалобой, попросив гарантировать безопасность поставок нефти по этому маршруту. Словацкие власти обращали внимание на то, что Киев атаками на нефтепровод "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива, которое для нее производит братиславский НПЗ Slovnaft, работающий на российской нефти.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250824/zelenskiy-861173996.html

словакия

рф

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, словакия, рф, венгрия, всу, нпз