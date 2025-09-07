Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
07.09.2025
Казахстан, Киргизия и Узбекистан договорились о сотрудничестве
Казахстан, Киргизия и Узбекистан договорились о сотрудничестве
энергетика
казахстан
киргизия
узбекистан
АЛМА-АТА, 7 сен - ПРАЙМ. Власти Казахстана, Киргизии и Узбекистана подписали протокол о водно-энергетическом сотрудничестве до 2026 года, который предусматривает взаимные обязательства по попускам воды из Токтогульского водохранилища и порядок транзита электроэнергии из России в Киргизию через энергосистемы Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского министерства энергетики. "Астана, Бишкек и Ташкент договорились о водно-энергетическом балансе до 2026 года. Ключевой документ фиксирует обязательства сторон по обеспечению попусков воды из Токтогульского водохранилища в обмен на поставки электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Кыргызскую республику. Также согласованы условия транзита электроэнергии из Российской Федерации в Кыргызстан через энергосистемы Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, добавили в минэнерго, с узбекской стороной подписан протокол о поставках электроэнергии в Казахстан в объеме около 900 миллионов киловатт-часов в период с марта по декабрь 2026 года. Этот объем предназначен для покрытия прогнозируемых дефицитов в южной энергозоне Казахстана во время ремонтов на электрических станциях, отметили в ведомстве. "Работа в водно-энергетической сфере требует максимальной точности и строгого соблюдения графиков. Подписанные протоколы - рабочие документы с конкретными цифрами, сроками и ценами", - приводятся в сообщении слова министр энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова. В казахстанском минэнерго подчеркнули, что достигнутые договоренности между государствами позволят снизить риски в предстоящий осенне-зимний период и обеспечивают предсказуемые условия для накопления воды к следующему вегетационному сезону, что является ключевым фактором для аграрного сектора юга Казахстана.
казахстан
киргизия
узбекистан
Энергетика, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН
Казахстан, Киргизия и Узбекистан договорились о сотрудничестве

АЛМА-АТА, 7 сен - ПРАЙМ. Власти Казахстана, Киргизии и Узбекистана подписали протокол о водно-энергетическом сотрудничестве до 2026 года, который предусматривает взаимные обязательства по попускам воды из Токтогульского водохранилища и порядок транзита электроэнергии из России в Киргизию через энергосистемы Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского министерства энергетики.
"Астана, Бишкек и Ташкент договорились о водно-энергетическом балансе до 2026 года. Ключевой документ фиксирует обязательства сторон по обеспечению попусков воды из Токтогульского водохранилища в обмен на поставки электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Кыргызскую республику. Также согласованы условия транзита электроэнергии из Российской Федерации в Кыргызстан через энергосистемы Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Токаев предложил создать в Казахстане центр ШОС по изучению водных проблем
1 сентября, 08:31
Токаев предложил создать в Казахстане центр ШОС по изучению водных проблем
1 сентября, 08:31
Кроме того, добавили в минэнерго, с узбекской стороной подписан протокол о поставках электроэнергии в Казахстан в объеме около 900 миллионов киловатт-часов в период с марта по декабрь 2026 года. Этот объем предназначен для покрытия прогнозируемых дефицитов в южной энергозоне Казахстана во время ремонтов на электрических станциях, отметили в ведомстве.
"Работа в водно-энергетической сфере требует максимальной точности и строгого соблюдения графиков. Подписанные протоколы - рабочие документы с конкретными цифрами, сроками и ценами", - приводятся в сообщении слова министр энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова.
В казахстанском минэнерго подчеркнули, что достигнутые договоренности между государствами позволят снизить риски в предстоящий осенне-зимний период и обеспечивают предсказуемые условия для накопления воды к следующему вегетационному сезону, что является ключевым фактором для аграрного сектора юга Казахстана.
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии
Энергетика КАЗАХСТАН КИРГИЗИЯ УЗБЕКИСТАН
 
 
