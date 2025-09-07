Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о последствиях тарифных войн - 07.09.2025
Песков рассказал о последствиях тарифных войн
Песков рассказал о последствиях тарифных войн - 07.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о последствиях тарифных войн
Вся мировая экономика сталкивается с тарифными войнами, какими будут последствия, никто не знает, этого до конца не понимают даже сами инициаторы таких "войн",... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T10:37+0300
2025-09-07T10:37+0300
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Вся мировая экономика сталкивается с тарифными войнами, какими будут последствия, никто не знает, этого до конца не понимают даже сами инициаторы таких "войн", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Бразилия не единственная страна, которая сталкивается с последствиями тарифных войн. Собственно, с этим так или иначе сталкивается сейчас вся мировая экономика. Какие будут последствия, никто не знает. Мне кажется, не знают и те, кто подвергается этим войнам, и те, кто инициирует эти войны. Тоже до конца не могут просчитать последствия. Поэтому очень важно говорить и обсуждать", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
мировая экономика, бразилия, владивосток, дмитрий песков, лула да силва, дональд трамп, вэф-25
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Владивосток, Дмитрий Песков, Лула да Силва, Дональд Трамп, ВЭФ-25
10:37 07.09.2025
 
Песков рассказал о последствиях тарифных войн

Песков: вся мировая экономика сталкивается с последствиями тарифных войн

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Вся мировая экономика сталкивается с тарифными войнами, какими будут последствия, никто не знает, этого до конца не понимают даже сами инициаторы таких "войн", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
"Бразилия не единственная страна, которая сталкивается с последствиями тарифных войн. Собственно, с этим так или иначе сталкивается сейчас вся мировая экономика. Какие будут последствия, никто не знает. Мне кажется, не знают и те, кто подвергается этим войнам, и те, кто инициирует эти войны. Тоже до конца не могут просчитать последствия. Поэтому очень важно говорить и обсуждать", - сказал Песков.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Владивосток, Дмитрий Песков, Лула да Силва, Дональд Трамп, ВЭФ-25
 
 
