https://1prime.ru/20250907/tarify-861907850.html

Песков рассказал о последствиях тарифных войн

Песков рассказал о последствиях тарифных войн - 07.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о последствиях тарифных войн

Вся мировая экономика сталкивается с тарифными войнами, какими будут последствия, никто не знает, этого до конца не понимают даже сами инициаторы таких "войн",... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T10:37+0300

2025-09-07T10:37+0300

2025-09-07T10:37+0300

экономика

мировая экономика

бразилия

владивосток

дмитрий песков

лула да силва

дональд трамп

вэф-25

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852885802_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7d2222973f629d8ca1adf98aa6bb1a4c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Вся мировая экономика сталкивается с тарифными войнами, какими будут последствия, никто не знает, этого до конца не понимают даже сами инициаторы таких "войн", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Бразилия не единственная страна, которая сталкивается с последствиями тарифных войн. Собственно, с этим так или иначе сталкивается сейчас вся мировая экономика. Какие будут последствия, никто не знает. Мне кажется, не знают и те, кто подвергается этим войнам, и те, кто инициирует эти войны. Тоже до конца не могут просчитать последствия. Поэтому очень важно говорить и обсуждать", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250904/rubl-861608656.html

бразилия

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бразилия, владивосток, дмитрий песков, лула да силва, дональд трамп, вэф-25