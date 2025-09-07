Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский рассказал, сколько вооружения для ВСУ производят на Украине
Зеленский рассказал, сколько вооружения для ВСУ производят на Украине - 07.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский рассказал, сколько вооружения для ВСУ производят на Украине
Владимир Зеленский утверждает, что около 60% вооружения, используемого украинскими войсками, произведено Украиной, такое заявление он сделал, объявив о начале... | 07.09.2025, ПРАЙМ
08:34 07.09.2025
 
Зеленский рассказал, сколько вооружения для ВСУ производят на Украине

Зеленский: около 60% вооружения для ВСУ производится на Украине

© РИА Новости . Стрингер
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что около 60% вооружения, используемого украинскими войсками, произведено Украиной, такое заявление он сделал, объявив о начале строительства завода по вооружению в Дании.
В субботу Зеленский заявил о начале строительства оружейного завода в Дании, на котором будут производиться компоненты для ракет и беспилотников.
"Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших военных - это украинское оружие", - заявил Зеленский в своем обращении в субботу. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин 4 июля сообщал, что украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное" уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в следующем году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
