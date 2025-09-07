Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинский премьер заявила о повреждении здания правительства - 07.09.2025
Спецоперация на Украине
Украинский премьер заявила о повреждении здания правительства
спецоперация на украине
украина
киев
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта. "Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье.
украина
киев
украина, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев
09:24 07.09.2025
 
Украинский премьер заявила о повреждении здания правительства

Свириденко: здание правительства Украины повреждено впервые с начала конфликта

© РИА Новости . СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.
"Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиев
 
 
