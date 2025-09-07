https://1prime.ru/20250907/ukraina-861905035.html

Украинский премьер заявила о повреждении здания правительства

2025-09-07T09:24+0300

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта. "Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье.

