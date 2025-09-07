Слова главы штаба обороны Британии о России поразили журналиста
Хитченс осудил заявление главы штаба обороны Британии Радакина о России
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Журналист Dail Mail Питер Хитченс осудил в своей статье заявление главы штаба обороны Британии Тони Радакина о России.
"Похоже, что война на Украине будет продолжаться еще много лет. И это не будет случайностью. Возможно, Запад даже втайне этого хочет", — написал он.
Автор отметил, что Запад не хочет мира, так как его цель — предотвратить усиление России.
Так он отреагировал на слова Радакина о том, что Украина должна продолжать бороться, чтобы нанести ущерб России.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд" и "не унимается", и это ярко контрастирует с подходом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которые стремятся закончить конфликт.
