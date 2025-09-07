Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова главы штаба обороны Британии о России поразили журналиста - 07.09.2025
Слова главы штаба обороны Британии о России поразили журналиста
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Журналист Dail Mail Питер Хитченс осудил в своей статье заявление главы штаба обороны Британии Тони Радакина о России."Похоже, что война на Украине будет продолжаться еще много лет. И это не будет случайностью. Возможно, Запад даже втайне этого хочет", — написал он.Автор отметил, что Запад не хочет мира, так как его цель — предотвратить усиление России.Так он отреагировал на слова Радакина о том, что Украина должна продолжать бороться, чтобы нанести ущерб России.Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд" и "не унимается", и это ярко контрастирует с подходом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которые стремятся закончить конфликт.
11:41 07.09.2025
 
Слова главы штаба обороны Британии о России поразили журналиста

Хитченс осудил заявление главы штаба обороны Британии Радакина о России

Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин. Архивное фото
© Фото : UK MOD © Crown copyright 2024
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Журналист Dail Mail Питер Хитченс осудил в своей статье заявление главы штаба обороны Британии Тони Радакина о России.

"Похоже, что война на Украине будет продолжаться еще много лет. И это не будет случайностью. Возможно, Запад даже втайне этого хочет", — написал он.
Автор отметил, что Запад не хочет мира, так как его цель — предотвратить усиление России.

Так он отреагировал на слова Радакина о том, что Украина должна продолжать бороться, чтобы нанести ущерб России.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд" и "не унимается", и это ярко контрастирует с подходом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которые стремятся закончить конфликт.
