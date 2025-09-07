Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия может стать стороной конфликта на Украине, заявила Вагенкнехт - 07.09.2025
Спецоперация на Украине
Германия может стать стороной конфликта на Украине, заявила Вагенкнехт
Германия может стать стороной конфликта на Украине, если он возобновится после возможной отправки туда немецких военнослужащих в рамках "гарантий безопасности", | 07.09.2025, ПРАЙМ
спецоперация на украине
украина
германия
сша
фридрих мерц
дональд трамп
нато
сара вагенкнехт
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Германия может стать стороной конфликта на Украине, если он возобновится после возможной отправки туда немецких военнослужащих в рамках "гарантий безопасности", считает лидер немецкой партии "Союз Сары Ваненкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. "Канцлер (Германии – ред.) Фридрих Мерц рассматривает возможность отправки немецких военнослужащих на Украину в рамках западных гарантий безопасности, чтобы обеспечить возможное мирное соглашение между Россией и Украиной. Если бы конфликт вспыхнул вновь, Германия таким образом сразу стала бы стороной конфликта", - написала политик на странице в социальной сети X. Вагенкнехт призвала не допустить реализации подобных намерений Мерца и его сторонников. "Остановите военный курс федерального правительства! Мир вместо гонки вооружений", - добавила она. В четверг официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия примет решение о военном участии в качестве гарантии безопасности для Украины в "надлежащее время", когда будет прояснен характер и масштаб участия США, а также по результатам переговорного процесса. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, в центре внимания должно быть финансирование, вооружение и обучение украинских вооруженных сил. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
украина
германия
сша
украина, германия, сша, фридрих мерц, дональд трамп, нато, сара вагенкнехт
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, США, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, НАТО, Сара Вагенкнехт
13:14 07.09.2025
 
Германия может стать стороной конфликта на Украине, заявила Вагенкнехт

Вагенкнехт: Германия может стать стороной конфликта на Украине после отправки туда военных

© CC BY 2.0 / DIE LINKEСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
© CC BY 2.0 / DIE LINKE
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Германия может стать стороной конфликта на Украине, если он возобновится после возможной отправки туда немецких военнослужащих в рамках "гарантий безопасности", считает лидер немецкой партии "Союз Сары Ваненкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Канцлер (Германии – ред.) Фридрих Мерц рассматривает возможность отправки немецких военнослужащих на Украину в рамках западных гарантий безопасности, чтобы обеспечить возможное мирное соглашение между Россией и Украиной. Если бы конфликт вспыхнул вновь, Германия таким образом сразу стала бы стороной конфликта", - написала политик на странице в социальной сети X.
Вагенкнехт призвала не допустить реализации подобных намерений Мерца и его сторонников.
"Остановите военный курс федерального правительства! Мир вместо гонки вооружений", - добавила она.
В четверг официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия примет решение о военном участии в качестве гарантии безопасности для Украины в "надлежащее время", когда будет прояснен характер и масштаб участия США, а также по результатам переговорного процесса. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, в центре внимания должно быть финансирование, вооружение и обучение украинских вооруженных сил.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАГЕРМАНИЯСШАФридрих МерцДональд ТрампНАТОСара Вагенкнехт
 
 
