Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпред Украины при ООН объяснил, зачем Европе вводить войска в страну - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250907/ukraina-861920350.html
Постпред Украины при ООН объяснил, зачем Европе вводить войска в страну
Постпред Украины при ООН объяснил, зачем Европе вводить войска в страну - 07.09.2025, ПРАЙМ
Постпред Украины при ООН объяснил, зачем Европе вводить войска в страну
Европа стремится задействовать свою армию на Украине, чтобы получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, так как предложить ей практически нечего,... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T17:35+0300
2025-09-07T17:41+0300
спецоперация на украине
украина
европа
сша
дональд трамп
андрей мельник
эммануэль макрон
нато
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_f89f170da3ff467faaccf33527199167.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Европа стремится задействовать свою армию на Украине, чтобы получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, так как предложить ей практически нечего, заявил постпред Украины при ООН, бывший посол страны в Бразилии Андрей Мельник. Отвечая на вопрос интервьюера немецкого журнала Stern, Мельник назвал текущие прения о размещении европейских войск на Украине "фиктивными", а также подчеркнул, что неизвестно, чем военнослужащие будут заниматься в случае их отправки, а также под каким мандатом. "Причина, почему европейцы вводят эти войска в игру, состоит, конечно, в том, что им (европейцам - ред.) практически нечего предложить Трампу для защиты своих интересов. Отправка военнослужащих стала бы важным козырем, чтобы остаться в игре", - заявил Мельник в интервью журналу.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
https://1prime.ru/20250907/ukraina-861911912.html
https://1prime.ru/20250906/ukraina-861893859.html
https://1prime.ru/20250906/evropa-861890706.html
украина
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_715629eaf96f7e8876b72208c60589d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, сша, дональд трамп, андрей мельник, эммануэль макрон, нато, оон, в мире
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Андрей Мельник, Эммануэль Макрон, НАТО, ООН, В мире
17:35 07.09.2025 (обновлено: 17:41 07.09.2025)
 
Постпред Украины при ООН объяснил, зачем Европе вводить войска в страну

Постпред Мельник назвал отправку военных из Европы на Украину козырем перед Трампом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Европа стремится задействовать свою армию на Украине, чтобы получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, так как предложить ей практически нечего, заявил постпред Украины при ООН, бывший посол страны в Бразилии Андрей Мельник.
Отвечая на вопрос интервьюера немецкого журнала Stern, Мельник назвал текущие прения о размещении европейских войск на Украине "фиктивными", а также подчеркнул, что неизвестно, чем военнослужащие будут заниматься в случае их отправки, а также под каким мандатом.
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Германия может стать стороной конфликта на Украине, заявила Вагенкнехт
13:14
"Причина, почему европейцы вводят эти войска в игру, состоит, конечно, в том, что им (европейцам - ред.) практически нечего предложить Трампу для защиты своих интересов. Отправка военнослужащих стала бы важным козырем, чтобы остаться в игре", - заявил Мельник в интервью журналу.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
В Госдуме предупредили о последствиях размещения западных войск на Украине
Вчера, 18:45
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
В США раскрыли опасный план Европы против России
Вчера, 16:46
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАСШАДональд ТрампАндрей МельникЭммануэль МакронНАТОООНВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала