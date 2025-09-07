С Витаса не смогли взыскать долг по коммунальным платежам

https://1prime.ru/20250907/vitas-861907007.html
2025-09-07T10:14+0300
происшествия
фссп
коммунальные услуги
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861906824_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_311561a6c8cedde94b495111c07e44d3.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Приставы не смогли взыскать с певца Витаса (Виталий Грачев) долг в 51 тысячу рублей по коммунальным платежам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов.Согласно данным, в конце марта 2023 года приставы возбудили на певица исполнительное производство, предметом которого стала "задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию". Общая сумма долга составила более 51 тысячи рублей.Однако, по информации приставов, в начале июня 2023 года исполнительное производство закрыли из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей".Витас - российский эстрадный певец, автор песен и актер. Стал известен благодаря исполнению музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. Самые популярные песни в его исполнении - "Опера № 2" и "Седьмой элемент".
https://1prime.ru/20250826/dolg-861238430.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861906824_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_762aebc1d993b3f26489b0ee481e20b3.jpg
