"Предательство": в ЕС резко отреагировали на новую выходку Киева - 07.09.2025
"Предательство": в ЕС резко отреагировали на новую выходку Киева
2025-09-07T23:32+0300
МОСКВА, 7 cен — ПРАЙМ. Продолжая поддерживать Киев после ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба", ЕС предает Венгрию, такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.Так он отреагировал на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Брюссель продолжит оказывать поддержку оборонной промышленности Украины."Украинцы снова начали целенаправленную атаку на жизненно важную инфраструктуру, снабжающую страны ЕС природным газом. Это ее совершенно не беспокоит. Это не новость. Мы знаем об этом еще со времен "Северного потока". Но это предательство", — отметил он.В воскресенье Роберт Бровди, командующий силами БПЛА ВСУ, которому венгерские власти запретили въезд в Шенгенскую зону из-за организации атак на нефтепровод "Дружба", утверждал, что украинские войска якобы повредили насосную станцию в Брянской области. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что недавняя атака со стороны Украины не отразилась на работе нефтепровода "Дружба", и поставки российской нефти в Венгрию продолжаются без сбоев.
23:32 07.09.2025
 
"Предательство": в ЕС резко отреагировали на новую выходку Киева

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 cен — ПРАЙМ. Продолжая поддерживать Киев после ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба", ЕС предает Венгрию, такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
Так он отреагировал на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Брюссель продолжит оказывать поддержку оборонной промышленности Украины.
"Украинцы снова начали целенаправленную атаку на жизненно важную инфраструктуру, снабжающую страны ЕС природным газом. Это ее совершенно не беспокоит. Это не новость. Мы знаем об этом еще со времен "Северного потока". Но это предательство", — отметил он.
В воскресенье Роберт Бровди, командующий силами БПЛА ВСУ, которому венгерские власти запретили въезд в Шенгенскую зону из-за организации атак на нефтепровод "Дружба", утверждал, что украинские войска якобы повредили насосную станцию в Брянской области.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что недавняя атака со стороны Украины не отразилась на работе нефтепровода "Дружба", и поставки российской нефти в Венгрю продолжаются без сбоев.
