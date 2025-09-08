https://1prime.ru/20250908/aefroflot-861955257.html

"Аэрофлот" допустил выплату дивидендов по итогам 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" может выплатить дивиденды по итогам 2025 года при выполнении поставленных целей, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Если выполним те цели, которые перед собой ставим, не исключаю такой возможности", - ответил Александровский на вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам 2025 года. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в 2024 году составила 55 миллиардов рублей против убытка в 14 миллиардов рублей годом ранее. Акционеры "Аэрофлота" утвердили решение выплатить дивиденды по результатам 2024 года из расчета 5,27 рубля на акцию, выплаты стали первыми за шесть лет - в последний раз дивиденды были по итогам 2018 года. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

