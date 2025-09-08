Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" допустил выплату дивидендов по итогам 2025 года - 08.09.2025
"Аэрофлот" допустил выплату дивидендов по итогам 2025 года
"Аэрофлот" допустил выплату дивидендов по итогам 2025 года - 08.09.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" допустил выплату дивидендов по итогам 2025 года
Группа "Аэрофлот" может выплатить дивиденды по итогам 2025 года при выполнении поставленных целей, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей... | 08.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" может выплатить дивиденды по итогам 2025 года при выполнении поставленных целей, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Если выполним те цели, которые перед собой ставим, не исключаю такой возможности", - ответил Александровский на вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам 2025 года. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в 2024 году составила 55 миллиардов рублей против убытка в 14 миллиардов рублей годом ранее. Акционеры "Аэрофлота" утвердили решение выплатить дивиденды по результатам 2024 года из расчета 5,27 рубля на акцию, выплаты стали первыми за шесть лет - в последний раз дивиденды были по итогам 2018 года. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
бизнес, владивосток, аэрофлот
Экономика, Бизнес, Владивосток, Аэрофлот
13:01 08.09.2025
 
"Аэрофлот" допустил выплату дивидендов по итогам 2025 года

Гендиректор "Аэрофлота" не исключил выплаты дивидендов по итогам 2025 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Вывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" может выплатить дивиденды по итогам 2025 года при выполнении поставленных целей, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Если выполним те цели, которые перед собой ставим, не исключаю такой возможности", - ответил Александровский на вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам 2025 года.
Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в 2024 году составила 55 миллиардов рублей против убытка в 14 миллиардов рублей годом ранее.
Акционеры "Аэрофлота" утвердили решение выплатить дивиденды по результатам 2024 года из расчета 5,27 рубля на акцию, выплаты стали первыми за шесть лет - в последний раз дивиденды были по итогам 2018 года.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку
4 сентября, 14:34
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку
4 сентября, 14:34
 
