Группа "Аэрофлот" сохранила планы по прибыли в 2025

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" по итогам 2025 года по-прежнему планирует получить прибыль в размере 55 миллиардов рублей - на уровне прошлого года, но достичь этого будет непросто из-за опережающего роста расходов, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в 2024 году составила 55 миллиардов рублей против убытка в 14 миллиардов рублей годом ранее. В июне глава группы говорил, что в 2025 году планируется сохранить операционные и финансовые показатели на уровне прошлого года. "Остается прогноз получить прибыль на уровне прошлого года, хотя результата сложно будет достичь. Но тем не менее пока сохраняем нашу цель остаться на уровне 2024 года. Расходы растут опережающими темпами, это заметно. Наши доходы в этом году не растут так, как планировали ранее", - рассказал Александровский. По его словам, сильно растет стоимость аэропортовых услуг. Больше всего это заметно в аэропортах, которые были построены в последнее время, и в других авиагаванях рост тарифов не всегда находится на уровне инфляции. "При этом мы не всё можем переложить в билет, а для нас единственный источник доходов - это билет. Напомню, что около 80% авиабилетов по внутренней сети мы реализуем ниже экономически обоснованного тарифа", - уточнил Александровский. ФАС в январе согласовала прописанные "Аэрофлотом" и S7 внутренние документы с принципами ценообразования на авиабилеты: авиакомпании будут продавать не менее 60% билетов ниже экономически обоснованного тарифа, а по максимальному тарифу - менее 2,5%. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
