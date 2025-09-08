https://1prime.ru/20250908/aeroflot-861958049.html
Глава "Аэрофлота" ожидает роста перевозок иностранными компаниями
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями незначительно снизятся, иностранными - вырастут на 10-20% в 2025 и 2026 годах, такое мнение высказал журналистам генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "По прогнозу незначительное снижение пассажиропотока российских авиакомпаний. Иностранные авиакомпании увеличат объёмы перевозок на 10-20%. В 2026 году тенденция, вероятно, продолжится", - ответил Александровский на вопрос о прогнозах по авиаперевозкам в 2025 и 2026 годах. Сам "Аэрофлот" сохраняет план по перевозкам пассажиров в текущем году на уровне прошлого года - около 55 миллионов человек, говорил Александровский РИА Новости на минувшей неделе на ВЭФ. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". По итогам 2024 года группа увеличила перевозки пассажиров до 55,3 миллиона человек с 47,3 миллиона годом ранее. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
