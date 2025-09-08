Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Аэрофлота" ожидает роста перевозок иностранными компаниями - 08.09.2025
Глава "Аэрофлота" ожидает роста перевозок иностранными компаниями
2025-09-08T13:41+0300
2025-09-08T13:41+0300
экономика
бизнес
россия
владивосток
аэрофлот
бизнес, россия, владивосток, аэрофлот
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Аэрофлот
13:41 08.09.2025
 
Глава "Аэрофлота" ожидает роста перевозок иностранными компаниями

Глава "Аэрофлота" ожидает роста перевозок иностранными компаниями на 10-20%

Самолет Boeing 777-300 ER "С.Есенин" авиакомпании "Аэрофлот" во время взлета в международном аэропорту имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
© РИА Новости . Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями незначительно снизятся, иностранными - вырастут на 10-20% в 2025 и 2026 годах, такое мнение высказал журналистам генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"По прогнозу незначительное снижение пассажиропотока российских авиакомпаний. Иностранные авиакомпании увеличат объёмы перевозок на 10-20%. В 2026 году тенденция, вероятно, продолжится", - ответил Александровский на вопрос о прогнозах по авиаперевозкам в 2025 и 2026 годах.
Сам "Аэрофлот" сохраняет план по перевозкам пассажиров в текущем году на уровне прошлого года - около 55 миллионов человек, говорил Александровский РИА Новости на минувшей неделе на ВЭФ.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". По итогам 2024 года группа увеличила перевозки пассажиров до 55,3 миллиона человек с 47,3 миллиона годом ранее.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
