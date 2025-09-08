https://1prime.ru/20250908/aeroflot-861960408.html
"Аэрофлот" планирует консолидировать 100 процентов компании "Аэромар"
"Аэрофлот" планирует консолидировать 100 процентов компании "Аэромар" - 08.09.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" планирует консолидировать 100 процентов компании "Аэромар"
08.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует консолидировать 100% крупнейшей в России компании по поставке бортового питания "Аэромар"; также группа прибрела производителя бортового питания "Аэромил" у структур Lufthansa, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума. "Получили согласование правкомиссии об одобрении сделки по приобретению 49% "Аэромара". После получения согласования президента на сделку наша доля будет доведена до 100%", - рассказал Александровский. Кроме того, добавил он, компания закрыла "сделку по приобретению у структур Lufthansa 100% производителя бортового питания в Красноярске ООО "Аэромил". "Сумма сделки составила 56,4 миллиона рублей", - сообщил гендиректор "Аэрофлота". Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует консолидировать 100% крупнейшей в России компании по поставке бортового питания "Аэромар"; также группа прибрела производителя бортового питания "Аэромил" у структур Lufthansa, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума.
"Получили согласование правкомиссии об одобрении сделки по приобретению 49% "Аэромара". После получения согласования президента на сделку наша доля будет доведена до 100%", - рассказал Александровский.
Кроме того, добавил он, компания закрыла "сделку по приобретению у структур Lufthansa 100% производителя бортового питания в Красноярске ООО "Аэромил". "Сумма сделки составила 56,4 миллиона рублей", - сообщил гендиректор "Аэрофлота".
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
