"Аэрофлот" планирует консолидировать 100 процентов компании "Аэромар" - 08.09.2025
"Аэрофлот" планирует консолидировать 100 процентов компании "Аэромар"
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует консолидировать 100% крупнейшей в России компании по поставке бортового питания "Аэромар"; также группа прибрела производителя бортового питания "Аэромил" у структур Lufthansa, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума. "Получили согласование правкомиссии об одобрении сделки по приобретению 49% "Аэромара". После получения согласования президента на сделку наша доля будет доведена до 100%", - рассказал Александровский. Кроме того, добавил он, компания закрыла "сделку по приобретению у структур Lufthansa 100% производителя бортового питания в Красноярске ООО "Аэромил". "Сумма сделки составила 56,4 миллиона рублей", - сообщил гендиректор "Аэрофлота". Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
бизнес, россия, красноярск, владивосток, аэрофлот, lufthansa
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Красноярск, Владивосток, Аэрофлот, Lufthansa
14:33 08.09.2025
 
"Аэрофлот" планирует консолидировать 100 процентов компании "Аэромар"

"Аэрофлот" планирует консолидировать 100% поставщика бортового питания "Аэромар"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк%Авиакомпания "Аэрофлот"
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует консолидировать 100% крупнейшей в России компании по поставке бортового питания "Аэромар"; также группа прибрела производителя бортового питания "Аэромил" у структур Lufthansa, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума.
"Получили согласование правкомиссии об одобрении сделки по приобретению 49% "Аэромара". После получения согласования президента на сделку наша доля будет доведена до 100%", - рассказал Александровский.
Кроме того, добавил он, компания закрыла "сделку по приобретению у структур Lufthansa 100% производителя бортового питания в Красноярске ООО "Аэромил". "Сумма сделки составила 56,4 миллиона рублей", - сообщил гендиректор "Аэрофлота".
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Глава "Аэрофлота" ожидает роста перевозок иностранными компаниями
ЭкономикаБизнесРОССИЯКрасноярскВладивостокАэрофлотLufthansa
 
 
Заголовок открываемого материала