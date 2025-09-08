https://1prime.ru/20250908/aeroflot-861962153.html
Группа "Аэрофлот" планирует увеличить флот до 2030 года
Группа "Аэрофлот" планирует увеличить флот до 2030 года
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" до 2030 года планирует увеличить флот на 30% - с 349 до 460 бортов, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Флот группы может увеличиться до 460 воздушных судов до 2030 года. Основной фактор этого увеличения - поставка отечественных воздушных судов", - сообщил Александровский. "Пропорцию в целом в горизонте до 2033-2035 года видим у себя порядка 50% - это отечественные воздушные суда", - подчеркнул он. Группа "Аэрофлот" в настоящее время эксплуатирует 349 самолетов. Из этого объема у авиакомпании "Аэрофлот" - 171 борт, у "России" - 136 бортов, у "Победы" - 42 борта. Также у перевозчика в "мокром лизинге" (аренда самолета с экипажем) находится 3 борта iFly. Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025 сообщал, что группа ожидает к 2030 году получить 108 самолетов МС-21, к 2033 году их число должно достигнуть 200. Из числа российских самолетов "Аэрофлот" планирует закупать только МС-21. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
