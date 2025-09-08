"Аэрофлот" продолжит переговоры о мокром лизинге с перевозчиками

https://1prime.ru/20250908/aeroflot-861962445.html

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры с зарубежными и российскими перевозчиками о "мокром лизинге", однако на внутреннем рынке сейчас активных обсуждений нет, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Механизм "мокрого лизинга" представляет собой аренду самолета вместе с экипажем, причем все остальные расходы, в частности на топливо, техобслуживание и страхование, остаются за арендодателем. "Аэрофлот" стал первой в России авиакомпанией, реализовавшей этот механизм: в "мокром лизинге" у него три самолета Airbus A330 российской авиакомпании iFly. "Да, не останавливаются, в том числе и с иностранными. На внутреннем рынке сейчас активных обсуждений нет", - ответил Александровский на вопрос о переговорах по поводу "мокрого лизинга". Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

