"Аэрофлот" до конца года завершит страховое урегулирование по 19 самолетам - 08.09.2025
"Аэрофлот" до конца года завершит страховое урегулирование по 19 самолетам
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует до конца года завершить страховое урегулирование с иностранными арендодателями еще по 19 самолетам, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Аэрофлот" в отчете по МСФО за первое полугодие 2025 года отразил неденежный доход от страхового урегулирования с иностранными арендодателями по 17 самолетам на 42,9 миллиарда рублей. "По 17 воздушным судам уже завершили урегулирование, еще по 17 ВС продолжаем работу, до конца сентября планируем завершим. Это достаточно сложная юридическая схема, есть абсолютная готовность с нашей стороны, со стороны контрагента", - рассказал Александровский. "Общий объем финансирования по самолетам - 1,1 миллиарда долларов. Это на 17, которые уже урегулировали, 17, которые в процессе, и еще 2, которые планируем урегулировать до конца года", - добавил он. В июне Александровский сообщал, что группе осталось завершить страховое урегулирование по последним 36 самолетам иностранных лизингодателей, все коммерческие условия сделок уже согласованы. Страховое урегулирование освободит самолеты от двойной регистрации и позволит выполнять полеты по международной маршрутной сети. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
бизнес, россия, владивосток, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Аэрофлот
18:50 08.09.2025
 
"Аэрофлот" до конца года завершит страховое урегулирование по 19 самолетам

«Аэрофлот» до конца года завершит страховое урегулирование с иностранными лизингодателями

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует до конца года завершить страховое урегулирование с иностранными арендодателями еще по 19 самолетам, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Аэрофлот" в отчете по МСФО за первое полугодие 2025 года отразил неденежный доход от страхового урегулирования с иностранными арендодателями по 17 самолетам на 42,9 миллиарда рублей.
"По 17 воздушным судам уже завершили урегулирование, еще по 17 ВС продолжаем работу, до конца сентября планируем завершим. Это достаточно сложная юридическая схема, есть абсолютная готовность с нашей стороны, со стороны контрагента", - рассказал Александровский.
"Общий объем финансирования по самолетам - 1,1 миллиарда долларов. Это на 17, которые уже урегулировали, 17, которые в процессе, и еще 2, которые планируем урегулировать до конца года", - добавил он.
В июне Александровский сообщал, что группе осталось завершить страховое урегулирование по последним 36 самолетам иностранных лизингодателей, все коммерческие условия сделок уже согласованы. Страховое урегулирование освободит самолеты от двойной регистрации и позволит выполнять полеты по международной маршрутной сети.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Аэрофлот
