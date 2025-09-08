https://1prime.ru/20250908/aeroflot-861975471.html
"Аэрофлот" до конца года завершит страховое урегулирование по 19 самолетам
"Аэрофлот" до конца года завершит страховое урегулирование по 19 самолетам - 08.09.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" до конца года завершит страховое урегулирование по 19 самолетам
"Аэрофлот" планирует до конца года завершить страховое урегулирование с иностранными арендодателями еще по 19 самолетам, сообщил журналистам генеральный... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T18:50+0300
2025-09-08T18:50+0300
2025-09-08T18:50+0300
бизнес
россия
владивосток
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860168887_0:141:3137:1906_1920x0_80_0_0_fb3e65ebb60ae3fc644c767c721810a1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует до конца года завершить страховое урегулирование с иностранными арендодателями еще по 19 самолетам, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Аэрофлот" в отчете по МСФО за первое полугодие 2025 года отразил неденежный доход от страхового урегулирования с иностранными арендодателями по 17 самолетам на 42,9 миллиарда рублей. "По 17 воздушным судам уже завершили урегулирование, еще по 17 ВС продолжаем работу, до конца сентября планируем завершим. Это достаточно сложная юридическая схема, есть абсолютная готовность с нашей стороны, со стороны контрагента", - рассказал Александровский. "Общий объем финансирования по самолетам - 1,1 миллиарда долларов. Это на 17, которые уже урегулировали, 17, которые в процессе, и еще 2, которые планируем урегулировать до конца года", - добавил он. В июне Александровский сообщал, что группе осталось завершить страховое урегулирование по последним 36 самолетам иностранных лизингодателей, все коммерческие условия сделок уже согласованы. Страховое урегулирование освободит самолеты от двойной регистрации и позволит выполнять полеты по международной маршрутной сети. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250908/aeroflot-861962445.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860168887_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_0d72cf2543eb5a558b41ee20c65d6af6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владивосток, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Аэрофлот
"Аэрофлот" до конца года завершит страховое урегулирование по 19 самолетам
«Аэрофлот» до конца года завершит страховое урегулирование с иностранными лизингодателями
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует до конца года завершить страховое урегулирование с иностранными арендодателями еще по 19 самолетам, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Аэрофлот
" в отчете по МСФО за первое полугодие 2025 года отразил неденежный доход от страхового урегулирования с иностранными арендодателями по 17 самолетам на 42,9 миллиарда рублей.
"По 17 воздушным судам уже завершили урегулирование, еще по 17 ВС продолжаем работу, до конца сентября планируем завершим. Это достаточно сложная юридическая схема, есть абсолютная готовность с нашей стороны, со стороны контрагента", - рассказал Александровский.
"Общий объем финансирования по самолетам - 1,1 миллиарда долларов. Это на 17, которые уже урегулировали, 17, которые в процессе, и еще 2, которые планируем урегулировать до конца года", - добавил он.
В июне Александровский сообщал, что группе осталось завершить страховое урегулирование по последним 36 самолетам иностранных лизингодателей, все коммерческие условия сделок уже согласованы. Страховое урегулирование освободит самолеты от двойной регистрации и позволит выполнять полеты по международной маршрутной сети.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
"Аэрофлот" продолжит переговоры о мокром лизинге с перевозчиками