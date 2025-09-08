https://1prime.ru/20250908/afganistan-861933653.html

Самолет МЧС вылетел в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи для населения, пострадавшего от землетрясения, сообщает МЧС России. "По указанию президента Владимира Путина и поручению правительства страны в Исламский Эмират Афганистан направлена вторая партия гуманитарной помощи. По распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова из подмосковного аэропорта "Жуковский" вылетел ведомственный самолет Ил-76", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что российские спасатели передадут груз гуманитарной помощи общим весом 20 тонн, в составе которого палатки и одеяла. Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.

