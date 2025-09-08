Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет МЧС вылетел в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/afganistan-861933653.html
Самолет МЧС вылетел в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи
Самолет МЧС вылетел в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи - 08.09.2025, ПРАЙМ
Самолет МЧС вылетел в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи для населения,... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T00:22+0300
2025-09-08T00:22+0300
экономика
общество
мировая экономика
афганистан
владимир путин
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861933653.jpg?1757280153
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи для населения, пострадавшего от землетрясения, сообщает МЧС России. "По указанию президента Владимира Путина и поручению правительства страны в Исламский Эмират Афганистан направлена вторая партия гуманитарной помощи. По распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова из подмосковного аэропорта "Жуковский" вылетел ведомственный самолет Ил-76", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что российские спасатели передадут груз гуманитарной помощи общим весом 20 тонн, в составе которого палатки и одеяла. Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
афганистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, афганистан, владимир путин, мчс
Экономика, Общество , Мировая экономика, АФГАНИСТАН, Владимир Путин, МЧС
00:22 08.09.2025
 
Самолет МЧС вылетел в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи

МЧС России отправило в Афганистан вторую партию гуманитарной помощи

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи для населения, пострадавшего от землетрясения, сообщает МЧС России.
"По указанию президента Владимира Путина и поручению правительства страны в Исламский Эмират Афганистан направлена вторая партия гуманитарной помощи. По распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова из подмосковного аэропорта "Жуковский" вылетел ведомственный самолет Ил-76", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что российские спасатели передадут груз гуманитарной помощи общим весом 20 тонн, в составе которого палатки и одеяла.
Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаАФГАНИСТАНВладимир ПутинМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала