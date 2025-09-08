https://1prime.ru/20250908/aktsii-861958284.html

Акции производителя Лабубу упали в цене самым сильным темпом с весны

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Акции китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек Лабубу, в понедельник отметились сильнейшим падением с конца мая, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов понедельника акции Pop Mart снизились в цене на 7,11% - до 287,6 гонконгских долларов за бумагу (примерно 36,9 доллара). Ранее подобная отрицательная динамика наблюдалась 28 мая, тогда акции опустились в цене на 7,12%. Падение стоимости акций произошло в связи с фиксацией прибыли после включения китайской компании в гонконгский индекс Hang Seng Index и индекс Hang Seng China Enterprises Index, отмечает агентство Блумберг. Китайская сеть магазинов игрушек Pop Mart в первом полугодии текущего года нарастила прибыль почти в пять раз благодаря ажиотажному спросу на брелоки и фигурки Лабубу: она достигла 4,7 миллиарда юаней (52,6 миллиарда рублей). Labubu - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Китайская компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Labubu начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах.

