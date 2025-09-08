https://1prime.ru/20250908/aktsii-861980485.html

Победа оппозиции в Буэнос-Айресе привела к падению цен на акции

Победа оппозиции в Буэнос-Айресе привела к падению цен на акции - 08.09.2025, ПРАЙМ

Победа оппозиции в Буэнос-Айресе привела к падению цен на акции

Победа оппозиции на выборах в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес повлекла за собой падение стоимости аргентинских ценных бумаг на американских... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T21:49+0300

2025-09-08T21:49+0300

2025-09-08T21:49+0300

рынок

мировая экономика

буэнос-айрес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850113511_0:256:2733:1793_1920x0_80_0_0_edae008c681c1bb4abb3d66ea6f23bb5.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Победа оппозиции на выборах в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес повлекла за собой падение стоимости аргентинских ценных бумаг на американских биржах на 16%, сообщает газета Nacion. "Результаты выборов в провинции Буэнос-Айрес, на которых партия "Союз родины" победила партию "Свобода наступает"..., привели к падению на 16% стоимости акций аргентинских компаний, котирующихся на Уолл-стрит", - говорится в публикации. Также газета приводит оценку экспертов, согласно которой на настроение инвесторов в особенности повлиял тот отрыв, с которым оппозиция неожиданно победила партию действующего президента страны Хавьера Милея. Согласно последним данным газеты Nacion, после подсчета 98,96% голосов оппозиция набрала 46,95% , тогда как правящая партия - 33,86%.

https://1prime.ru/20250904/tramp-861808847.html

буэнос-айрес

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мировая экономика, буэнос-айрес