Победа оппозиции в Буэнос-Айресе привела к падению цен на акции

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Победа оппозиции на выборах в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес повлекла за собой падение стоимости аргентинских ценных бумаг на американских биржах на 16%, сообщает газета Nacion. "Результаты выборов в провинции Буэнос-Айрес, на которых партия "Союз родины" победила партию "Свобода наступает"..., привели к падению на 16% стоимости акций аргентинских компаний, котирующихся на Уолл-стрит", - говорится в публикации. Также газета приводит оценку экспертов, согласно которой на настроение инвесторов в особенности повлиял тот отрыв, с которым оппозиция неожиданно победила партию действующего президента страны Хавьера Милея. Согласно последним данным газеты Nacion, после подсчета 98,96% голосов оппозиция набрала 46,95% , тогда как правящая партия - 33,86%.
