МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Александр Демин и Антон Ткачев направили обращение главе Минюста РФ Константину Чуйченко с предложением автоматизировать снятие ареста с банковских счетов граждан сразу после оплаты долга, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Целесообразно автоматизировать обмен информацией между ГИС ГМП (Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах - ред.) и банковскими организациями таким образом, чтобы снятие ареста со счетов происходило практически сразу после оплаты долга. Как только сведения о погашении задолженности фиксируются в системе ГИС ГМП, она автоматически должна формировать и направлять в обслуживающий банк должника электронное распоряжение о немедленной отмене всех ограничений по соответствующим счетам и картам", - сказано в документе. Подчеркивается, что такой механизм позволит обеспечивать разблокировку средств гражданина максимум в течение часа после оплаты (а в идеале — моментально), что технически осуществимо при нынешнем уровне развития платёжных систем и электронного взаимодействия. Также отмечается, что предложенная мера органично вписывается в курс на цифровую трансформацию исполнительного производства. "Просим Вас, уважаемый Константин Анатольевич, оценить целесообразность реализации данной инициативы и, в случае поддержки, инициировать разработку и внедрение механизма автоматизированного взаимодействия ГИС ГМП с банками, который обеспечит снятие всех ограничений с банковских счетов должника не позднее чем через один час после поступления сведений об уплате задолженности (в идеале — мгновенно)", - говорится в документе. По мнению авторов инициативы, данная мера позволит оперативно восстанавливать права граждан на пользование своими денежными средствами сразу после исполнения ими возложенных обязательств.
21:17 08.09.2025
 
В Госдуме предложили автоматизировать снятие ареста с банковских счетов

В Госдуме предложили автоматически снимать арест со счетов сразу после оплаты долга

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Александр Демин и Антон Ткачев направили обращение главе Минюста РФ Константину Чуйченко с предложением автоматизировать снятие ареста с банковских счетов граждан сразу после оплаты долга, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Целесообразно автоматизировать обмен информацией между ГИС ГМП (Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах - ред.) и банковскими организациями таким образом, чтобы снятие ареста со счетов происходило практически сразу после оплаты долга. Как только сведения о погашении задолженности фиксируются в системе ГИС ГМП, она автоматически должна формировать и направлять в обслуживающий банк должника электронное распоряжение о немедленной отмене всех ограничений по соответствующим счетам и картам", - сказано в документе.
Подчеркивается, что такой механизм позволит обеспечивать разблокировку средств гражданина максимум в течение часа после оплаты (а в идеале — моментально), что технически осуществимо при нынешнем уровне развития платёжных систем и электронного взаимодействия.
Также отмечается, что предложенная мера органично вписывается в курс на цифровую трансформацию исполнительного производства.
"Просим Вас, уважаемый Константин Анатольевич, оценить целесообразность реализации данной инициативы и, в случае поддержки, инициировать разработку и внедрение механизма автоматизированного взаимодействия ГИС ГМП с банками, который обеспечит снятие всех ограничений с банковских счетов должника не позднее чем через один час после поступления сведений об уплате задолженности (в идеале — мгновенно)", - говорится в документе.
По мнению авторов инициативы, данная мера позволит оперативно восстанавливать права граждан на пользование своими денежными средствами сразу после исполнения ими возложенных обязательств.
Экономист объяснила, сколько денег должно быть на накопительном счете
29 августа, 02:02
 
