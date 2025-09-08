https://1prime.ru/20250908/arest-861979819.html
В Госдуме предложили автоматизировать снятие ареста с банковских счетов
финансы
банки
россия
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Александр Демин и Антон Ткачев направили обращение главе Минюста РФ Константину Чуйченко с предложением автоматизировать снятие ареста с банковских счетов граждан сразу после оплаты долга, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Целесообразно автоматизировать обмен информацией между ГИС ГМП (Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах - ред.) и банковскими организациями таким образом, чтобы снятие ареста со счетов происходило практически сразу после оплаты долга. Как только сведения о погашении задолженности фиксируются в системе ГИС ГМП, она автоматически должна формировать и направлять в обслуживающий банк должника электронное распоряжение о немедленной отмене всех ограничений по соответствующим счетам и картам", - сказано в документе. Подчеркивается, что такой механизм позволит обеспечивать разблокировку средств гражданина максимум в течение часа после оплаты (а в идеале — моментально), что технически осуществимо при нынешнем уровне развития платёжных систем и электронного взаимодействия. Также отмечается, что предложенная мера органично вписывается в курс на цифровую трансформацию исполнительного производства. "Просим Вас, уважаемый Константин Анатольевич, оценить целесообразность реализации данной инициативы и, в случае поддержки, инициировать разработку и внедрение механизма автоматизированного взаимодействия ГИС ГМП с банками, который обеспечит снятие всех ограничений с банковских счетов должника не позднее чем через один час после поступления сведений об уплате задолженности (в идеале — мгновенно)", - говорится в документе. По мнению авторов инициативы, данная мера позволит оперативно восстанавливать права граждан на пользование своими денежными средствами сразу после исполнения ими возложенных обязательств.
