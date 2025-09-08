https://1prime.ru/20250908/atr-861951723.html

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом - 08.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно показали рост на фоне макростатистики, свидетельствуют данные... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T11:38+0300

2025-09-08T11:38+0300

2025-09-08T11:38+0300

экономика

рынок

торги

индексы

атр

https://cdnn.1prime.ru/img/83333/33/833333351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5d52266be06de7a000b338c1ee6656df.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно показали рост на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,38% - до 3 826,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,9%, до 2 427,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,85%, до 25 633,91 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,45% - до 3 219,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – снизился на 0,24%, до 8 849,6 пункта, японский Nikkei 225 – увеличился на 1,45%, до 43 643,18 пункта. ВВП Японии во втором квартале, по окончательной оценке, увеличился на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка предполагала рост показателя лишь на 1%. В то же время премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил в ходе пресс-конференции в воскресенье, что покидает пост председателя правящей Либерально-демократической партии. Инвесторы обратили внимание и на статистику из Китая. Так, экспорт из страны в августе поднялся на 4,4% в годовом выражении, ожидался рост на 5%. Импорт увеличился в отчетном месяце на 1,3% при прогнозе увеличения на 3%.

https://1prime.ru/20250908/aktsii-861937224.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, атр