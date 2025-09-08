Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/atr-861951723.html
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом - 08.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно показали рост на фоне макростатистики, свидетельствуют данные... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T11:38+0300
2025-09-08T11:38+0300
экономика
рынок
торги
индексы
атр
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/33/833333351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5d52266be06de7a000b338c1ee6656df.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно показали рост на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,38% - до 3 826,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,9%, до 2 427,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,85%, до 25 633,91 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,45% - до 3 219,59 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – снизился на 0,24%, до 8 849,6 пункта, японский Nikkei 225 – увеличился на 1,45%, до 43 643,18 пункта. ВВП Японии во втором квартале, по окончательной оценке, увеличился на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка предполагала рост показателя лишь на 1%. В то же время премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил в ходе пресс-конференции в воскресенье, что покидает пост председателя правящей Либерально-демократической партии. Инвесторы обратили внимание и на статистику из Китая. Так, экспорт из страны в августе поднялся на 4,4% в годовом выражении, ожидался рост на 5%. Импорт увеличился в отчетном месяце на 1,3% при прогнозе увеличения на 3%.
https://1prime.ru/20250908/aktsii-861937224.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/33/833333351_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d1f47e7013403b247ecbc7a924078893.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, атр
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, АТР
11:38 08.09.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли в понедельник

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Галина Бутова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно показали рост на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,38% - до 3 826,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,9%, до 2 427,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,85%, до 25 633,91 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,45% - до 3 219,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – снизился на 0,24%, до 8 849,6 пункта, японский Nikkei 225 – увеличился на 1,45%, до 43 643,18 пункта.
ВВП Японии во втором квартале, по окончательной оценке, увеличился на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка предполагала рост показателя лишь на 1%.
В то же время премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил в ходе пресс-конференции в воскресенье, что покидает пост председателя правящей Либерально-демократической партии.
Инвесторы обратили внимание и на статистику из Китая. Так, экспорт из страны в августе поднялся на 4,4% в годовом выражении, ожидался рост на 5%. Импорт увеличился в отчетном месяце на 1,3% при прогнозе увеличения на 3%.
Котировки, сток
Российский рынок акций немного растет утром понедельника
08:04
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАТР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала