Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом
2025-09-08T11:38+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно показали рост на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,38% - до 3 826,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,9%, до 2 427,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,85%, до 25 633,91 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,45% - до 3 219,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – снизился на 0,24%, до 8 849,6 пункта, японский Nikkei 225 – увеличился на 1,45%, до 43 643,18 пункта. ВВП Японии во втором квартале, по окончательной оценке, увеличился на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка предполагала рост показателя лишь на 1%. В то же время премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил в ходе пресс-конференции в воскресенье, что покидает пост председателя правящей Либерально-демократической партии. Инвесторы обратили внимание и на статистику из Китая. Так, экспорт из страны в августе поднялся на 4,4% в годовом выражении, ожидался рост на 5%. Импорт увеличился в отчетном месяце на 1,3% при прогнозе увеличения на 3%.
