Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Австралия отдала Украине почти все запасы вооружения, заявил политолог - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250908/avstraliya-861940750.html
Австралия отдала Украине почти все запасы вооружения, заявил политолог
Австралия отдала Украине почти все запасы вооружения, заявил политолог - 08.09.2025, ПРАЙМ
Австралия отдала Украине почти все запасы вооружения, заявил политолог
Австралия, поддерживающая Киев, отдала на нужды ВСУ все доступные ей запасы вооружения, заявил РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T08:42+0300
2025-09-08T08:42+0300
вооружения
общество
промышленность
украина
австралия
киев
сергей лавров
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Австралия, поддерживающая Киев, отдала на нужды ВСУ все доступные ей запасы вооружения, заявил РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу. "Мы отдали им всё, что у нас было. Передали и 49 старых танков Abrams, и ничего не осталось", - сказал собеседник агентства на полях ВЭФ. Он также отметил, что поддержка Украины властями Австралии с 2022 года связана с тем, что австралийская внешняя политика находится под контролем Вашингтона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250908/ukraina-861935670.html
украина
австралия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , промышленность, украина, австралия, киев, сергей лавров, всу
Вооружения, Общество , Промышленность, УКРАИНА, АВСТРАЛИЯ, Киев, Сергей Лавров, ВСУ
08:42 08.09.2025
 
Австралия отдала Украине почти все запасы вооружения, заявил политолог

Политолог Лоу: Австралия истощила все свои запасы вооружения, передавая его ВСУ

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Австралия, поддерживающая Киев, отдала на нужды ВСУ все доступные ей запасы вооружения, заявил РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу.
"Мы отдали им всё, что у нас было. Передали и 49 старых танков Abrams, и ничего не осталось", - сказал собеседник агентства на полях ВЭФ.
Он также отметил, что поддержка Украины властями Австралии с 2022 года связана с тем, что австралийская внешняя политика находится под контролем Вашингтона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
"Тревожные звоночки": в США рассказали, что пытаются сделать с Украиной
05:26
 
ВооруженияОбществоПромышленностьУКРАИНААВСТРАЛИЯКиевСергей ЛавровВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала