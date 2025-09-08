https://1prime.ru/20250908/avstraliya-861940750.html

Австралия отдала Украине почти все запасы вооружения, заявил политолог

Австралия отдала Украине почти все запасы вооружения, заявил политолог - 08.09.2025, ПРАЙМ

Австралия отдала Украине почти все запасы вооружения, заявил политолог

Австралия, поддерживающая Киев, отдала на нужды ВСУ все доступные ей запасы вооружения, заявил РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу. | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T08:42+0300

2025-09-08T08:42+0300

2025-09-08T08:42+0300

вооружения

общество

промышленность

украина

австралия

киев

сергей лавров

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Австралия, поддерживающая Киев, отдала на нужды ВСУ все доступные ей запасы вооружения, заявил РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу. "Мы отдали им всё, что у нас было. Передали и 49 старых танков Abrams, и ничего не осталось", - сказал собеседник агентства на полях ВЭФ. Он также отметил, что поддержка Украины властями Австралии с 2022 года связана с тем, что австралийская внешняя политика находится под контролем Вашингтона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250908/ukraina-861935670.html

украина

австралия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , промышленность, украина, австралия, киев, сергей лавров, всу