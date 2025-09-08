https://1prime.ru/20250908/avtovaz-861968165.html

"АвтоВАЗ" намерен отозвать 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года для плановой установки блоков управления системой ЭРА-ГЛОНАСС и системой надувных подушек безопасности, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ"... Отзыву подлежат 8 912 автомобилей Lada Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 02 мая 2024 года", - говорится в сообщении. Причина отзыва - отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) ЭРА-ГЛОНАСС и блока управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ). На всех транспортных средствах будет выполнена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб и блока управления системой надувных подушек безопасности. "Уполномоченные представители изготовителя АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - уточняется в сообщении. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

