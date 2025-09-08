Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" намерен отозвать 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend - 08.09.2025
"АвтоВАЗ" намерен отозвать 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend
"АвтоВАЗ" намерен отозвать 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend - 08.09.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" намерен отозвать 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года для... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T16:19+0300
2025-09-08T16:19+0300
россия
автоваз
росстандарт
lada vision 4x4
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года для плановой установки блоков управления системой ЭРА-ГЛОНАСС и системой надувных подушек безопасности, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ"... Отзыву подлежат 8 912 автомобилей Lada Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 02 мая 2024 года", - говорится в сообщении. Причина отзыва - отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) ЭРА-ГЛОНАСС и блока управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ). На всех транспортных средствах будет выполнена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб и блока управления системой надувных подушек безопасности. "Уполномоченные представители изготовителя АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - уточняется в сообщении. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
россия, автоваз, росстандарт, lada vision 4x4
РОССИЯ, АвтоВАЗ, Росстандарт, Lada Vision 4x4
16:19 08.09.2025
 
"АвтоВАЗ" намерен отозвать 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend

"АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тыс Niva для установки управления системами безопасности

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года для плановой установки блоков управления системой ЭРА-ГЛОНАСС и системой надувных подушек безопасности, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ"... Отзыву подлежат 8 912 автомобилей Lada Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 02 мая 2024 года", - говорится в сообщении.
Причина отзыва - отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) ЭРА-ГЛОНАСС и блока управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ). На всех транспортных средствах будет выполнена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб и блока управления системой надувных подушек безопасности.
"Уполномоченные представители изготовителя АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - уточняется в сообщении.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
РОССИЯ, АвтоВАЗ, Росстандарт, Lada Vision 4x4
 
 
Заголовок открываемого материала