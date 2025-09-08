https://1prime.ru/20250908/avtovaz-861968967.html

"АвтоВАЗ" отзовет авто Lada из-за проблем с блоком вызова экстренных служб

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" отзывает 14 024 автомобиля Lada Travel в России для установки блока управления системой вызова экстренных служб, сообщается на сайте Росстандарта. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada... Отзыву подлежат 14024 автомобиля Lada Travel, реализованных в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной отзыва является отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), на всех машинах ее установят. Росстандарт добавляет, что уполномоченные представители "АвтоВАЗа" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, разослав письма и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Кроме того, владельцы машин могут обратиться сами, не дожидаясь сообщений. Для этого нужно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем либо воспользоваться интерактивным поиском. "Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании "Яндекс"). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения. Если автомобиль подпадает под отзывную программу владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита", - уточняется в сообщении. Все работы будут осуществляться для владельцев бесплатно.

