https://1prime.ru/20250908/azarov-861963366.html
США лишили украинцев возможности получать туристические визы, заявил Азаров
США лишили украинцев возможности получать туристические визы, заявил Азаров - 08.09.2025, ПРАЙМ
США лишили украинцев возможности получать туристические визы, заявил Азаров
США после изменения правил получения неиммиграционных виз фактически лишили большинство украинцев, проживающих на родине, возможности получать туристические... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T15:21+0300
2025-09-08T15:21+0300
2025-09-08T15:21+0300
политика
россия
сша
украина
киев
николай азаров
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861963200_0:2:750:424_1920x0_80_0_0_548a03bfafc6b79aea964c00005f9a89.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. США после изменения правил получения неиммиграционных виз фактически лишили большинство украинцев, проживающих на родине, возможности получать туристические визы, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Ранее США изменили правила получения всех неиммиграционных виз, обязав соискателей подавать документы в стране гражданства или проживания. "США фактически лишили большинство украинцев, проживающих на Украине, возможности получать туристические визы. Такой вывод можно сделать из изменений, вступивших в силу к правилам получения всех неиммиграционных американских виз. Теперь подача документов осуществляется либо в стране гражданства, либо постоянного проживания. Кроме того, за каждым государством закрепили конкретные города и пункты подачи заявлений", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По его словам, таковыми для Украины являются Варшава и Краков, причем Киев в этом списке отсутствует. "То есть податься на любую неиммиграционную визу в США смогут лишь те украинцы, кто докажет факт проживания в Польше. К тому же записавшимся на собеседование за пределами страны своего проживания будет сложнее получить визу", - добавил Азаров. Ранее заявители могли, как правило, подавать свои документы на неиммиграционные визы в любом посольстве или консульстве США по всему миру. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/20250808/ukraina-860457387.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861963200_93:0:658:424_1920x0_80_0_0_264cd3f32056842caade01eb7975a5fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, киев, николай азаров, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Киев, Николай Азаров, Дональд Трамп
США лишили украинцев возможности получать туристические визы, заявил Азаров
Азаров: США фактически лишили украинцев возможности получать туристические визы
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. США после изменения правил получения неиммиграционных виз фактически лишили большинство украинцев, проживающих на родине, возможности получать туристические визы, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Ранее США изменили правила получения всех неиммиграционных виз, обязав соискателей подавать документы в стране гражданства или проживания.
"США фактически лишили большинство украинцев, проживающих на Украине, возможности получать туристические визы. Такой вывод можно сделать из изменений, вступивших в силу к правилам получения всех неиммиграционных американских виз. Теперь подача документов осуществляется либо в стране гражданства, либо постоянного проживания. Кроме того, за каждым государством закрепили конкретные города и пункты подачи заявлений", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его словам, таковыми для Украины являются Варшава и Краков, причем Киев в этом списке отсутствует. "То есть податься на любую неиммиграционную визу в США смогут лишь те украинцы, кто докажет факт проживания в Польше. К тому же записавшимся на собеседование за пределами страны своего проживания будет сложнее получить визу", - добавил Азаров.
Ранее заявители могли, как правило, подавать свои документы на неиммиграционные визы в любом посольстве или консульстве США по всему миру.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
"Деньги ушли, а Украины уже нет": Азаров рассказал о катастрофе в Киеве