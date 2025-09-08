Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США лишили украинцев возможности получать туристические визы, заявил Азаров
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. США после изменения правил получения неиммиграционных виз фактически лишили большинство украинцев, проживающих на родине, возможности получать туристические визы, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Ранее США изменили правила получения всех неиммиграционных виз, обязав соискателей подавать документы в стране гражданства или проживания. "США фактически лишили большинство украинцев, проживающих на Украине, возможности получать туристические визы. Такой вывод можно сделать из изменений, вступивших в силу к правилам получения всех неиммиграционных американских виз. Теперь подача документов осуществляется либо в стране гражданства, либо постоянного проживания. Кроме того, за каждым государством закрепили конкретные города и пункты подачи заявлений", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По его словам, таковыми для Украины являются Варшава и Краков, причем Киев в этом списке отсутствует. "То есть податься на любую неиммиграционную визу в США смогут лишь те украинцы, кто докажет факт проживания в Польше. К тому же записавшимся на собеседование за пределами страны своего проживания будет сложнее получить визу", - добавил Азаров. Ранее заявители могли, как правило, подавать свои документы на неиммиграционные визы в любом посольстве или консульстве США по всему миру. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
15:21 08.09.2025
 
США лишили украинцев возможности получать туристические визы, заявил Азаров

