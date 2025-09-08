https://1prime.ru/20250908/benzin-861963771.html

Биржевая цена бензина Аи-92 вернулась к снижению

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вернулась к снижению после роста в течение шести торговых сессий подряд: к закрытию торгов понедельника марка подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,38% - до 71 408 рублей за тонну, следует из материалов торгов. Тонна Аи-95 в понедельник также подешевела - на 0,9%, до 79 539 рублей. При этом всего за прошлую неделю цена на Аи-92 выросла на 4,76%, на Аи-95 - на 1,53%. В то же время стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,29% - до 63 023 рублей за тонну. Авиакеросин вырос в цене на 1,09% - до 72 550 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 0,49%, до 19 132 рублей за тонну. При этом цена на мазут подскочила на 2,99% - до 23 775 рублей за тонну. Минэнерго РФ считает, что для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке России необходимо увеличить поставки дизельного топлива в страну, в том числе за счет перераспределения части экспортных объемов, сообщили в четверг РИА Новости в министерстве. Кабмин РФ продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Однако в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). При этом власти уже обсуждают возможность сохранения запрета для нефтяников в октябре, чтобы обеспечить внутренний рынок объемами, сообщал замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.

